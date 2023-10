La trasformazione fisica di Volkanovski: perde 12 chili in 11 giorni grazie a una dieta speciale Alexander Volkanovski prima dell’UFC 294 si è reso protagonista di una trasformazione fisica eccezionale che gli ha permesso di poter competere nella categoria dei pesi leggeri.

Lo sport professionistico comporta numerosi sacrifici. Ne sanno qualcosa lottatori e pugili che devono fare i conti con la necessità di sottoporsi costantemente al controllo del peso per rientrare in determinate categorie. Proprio per questo ha fatto molto discutere l‘eccezionale trasformazione fisica di Alexander Volkanovski. Il lottatore di arti marziali miste australiano originario della Macedonia del Nord ha lasciato tutti senza parole.

Volkanovski è finito sotto i riflettori per l'imminente confronto valido per l'UFC (Ultimate Fighting Championship) 294 contro Islam Makhachev ad Abu Dhabi. L'evento delle arti marziali miste rappresenta un bis di quanto visto nel Fight of the Night, quando ad imporsi fu il russo. L'australiano ha accettato la rivincita con soli 11 giorni di preavviso dopo il forfait di chi avrebbe dovuto lottare inizialmente contro Makhachev, ovvero Charles Oliveira, costretto al ritiro anticipato per un problema in allenamento.

Proprio lo scarso tempo a disposizione si è rivelato un problema per Volkanovski che non era del tutto pronto per un combattimento. Si era un po' lasciato andare fisicamente Volkanovski che era arrivato a pesare 181 libbre, ovvero poco più di 82 kg. Questo vuol dire che il lottatore aveva superato di quasi due kg il limite per competere nella categoria dei pesi leggeri. Una situazione che ha preoccupato i tifosi, che pensavano che il campione dei pesi piuma avesse non poche difficoltà per raggiungere il peso giusto.

Eppure al controllo peso decisivo, nelle scorse ore in quel di Abu Dhabi, ecco che Volkanovski si è presentato in grande spolvero. Tirato a lucido l'australiano che sulla bilancia ha fatto registrare un peso di 154,4 libbre, ovvero 70 kg. Un risultato strepitoso che è stato esaltato anche dal dietologo Jordan Sullivan che in questi giorni è stato vicino al lottatore per gestire il suo ritorno in forma. Proprio lo specialista ha condiviso sui suoi profili uno doppio scatto con il "prima e il dopo".

La metamorfosi è incredibile, soprattutto per il poco tempo a disposizione: "11 giorni per perdere 12 kg (26,5 libbre). Ci vuole un tipo speciale di individuo per affrontare questa sfida fisica e mentale, ma c'è un motivo per cui Volkanovski è il migliore al mondo in questo. Non puoi fare una cosa del genere a meno che tu non sia al massimo del tuo allenamento e nutrizione tutto l'anno. C'erano dei libbre facili post ferie che inizialmente si sono tolti velocemente ma c'era ancora molto lavoro da fare. Schiaccia i numeri, fai il lavoro, ottieni i risultati".