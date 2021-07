Olimpiadi in TV oggi 25 luglio, programma gare Italia: finale judo e scherma su Rai e Discovery+, Errigo e Giuffrida da medaglia Il programma delle Olimpiadi di Tokyo di oggi, domenica 25 luglio prevede tantissime gare sia a livello individuale che di squadra. Diversi gli italiani che possono andare a medaglia da Arianna Errigo e Alice Volpi nella scherma, fino a Giuffrida e Lombardo nel judo, con Detti favorito nel nuoto. Attesa anche per l’esordio delle nazionali azzurre di pallavolo femminile e basket e pallanuoto maschile. Ecco tutte le info per seguire le gare in TV e streaming.

A cura di Marco Beltrami

Domenica 25 luglio, le gare delle Olimpiadi in TV. In programma tantissime competizioni sia a livello individuale che di squadra, con diversi italiani in lotta anche per delle medaglie. Nel ciclismo femminile occhi puntati sulla Longo Borghini che potrebbe essere la sorpresa della corsa in linea. Grande attesa per il fioretto femminile individuale con Arianna Errigo e Alice Volpi a caccia dell'oro, e per il judo 52kg dove Odette Giuffrida potrebbe togliersi delle belle soddisfazioni. Nel judo 66 kg favori del pronostico per Manuel Lombardo leader del ranking mondiale. Dal tatami alle piscine, aspettative molto alte per Gabriele Detti nei 400 stile libero.

Per quanto riguarda le competizioni a squadre, esordio per la nazionale femminile di volley, contro la Russia, e per quella di basket maschile contro la Germania. Nella pallanuoto maschile, l'Italia sfiderà il Sudafrica, mentre le azzurre del Softball proveranno a giocarsi le ultime chance di medaglia contro il Messico dopo i ko con Usa e Australia. Nel 3X3 di basket femminile, Romania-Italia.

Italia alle Olimpiadi di Basket: orario della gara

La nazionale italiana maschile di basket fa il suo esordio alle Olimpiadi di Tokyo contro la Germania, nella 1a giornata del gruppo B. Il match tra gli azzurri e i tedeschi è in programma oggi alle ore 6:40 alla Saitama Super Arena di Tokyo. Dopo l'exploit nel Preolimpico contro la Serbia la squadra di Meo Sacchetti vuole stupire e provare già a conquistare punti importanti in chiave qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. Alle 10.20 italiane si svolgerà l'altro match dello stesso girone tra Australia e Nigeria.

Germania-Italia dovrebbe essere trasmessa in diretta TV in chiaro sulla Rai, che ha a disposizione 200 ore di trasmissione delle Olimpiadi, e in particolare su Rai 2. Possibile seguire l'incontro anche su Eurosport HD (non visibile su Sky), disponibile sulla piattaforma streaming DAZN. A proposito di streaming, Germania-Italia potrà essere vista anche su Discovery+, Eurosport Player e DAZN. Servizio questo riservato agli abbonati ai vari servizi. Discovery+ è visibile è disponibile anche sulla piattaforma TIM Vision e per gli abbonati di Amazon Prime e Fastweb.

Scherma alle Olimpiadi, dove vederla in TV

A rappresentare l’Italia nelle gare odierne di scherma alle Olimpiadi ci sono Arianna Errigo, già argento olimpico e oro a squadre a Londra e Alice Volpi, 4 volte oro mondiale, che puntano ad arrivare in fondo nel fioretto femminile individuale. La finale per il 3° e 4° posto è in programma alle 12.30, mentre quella per il primo posto si terrà alle 13. Le gare di fioretto femminile dovrebbero essere trasmesse in TV sulla Rai, e in particolare sui canali tv Rai 2, RaiSport+HD e RaiSportSD. Possibile seguire le sfide anche su Eurosport, che è disponibile anche su DAZN ma non su Sky. Anche in questo caso si potranno seguire in streaming su Discovery+ (visibile su TIMVision e su Amazon Prime), e appunto su DAZN, oltre che su Eurosport player.

La nazionale femminile di pallavolo a Tokyo 2020, dove vedere la sfida con la Russia

L'Italia della pallavolo femminile fa il suo esordio alle Olimpiadi oggi domenica 25 luglio alle 2 italiane contro la Russia. La nazionale di Mazzanti dunque affronta la prima avversaria della Pool B, con il match che dovrebbe essere visibile sulla Rai in chiaro su Rai 2 e Rai Sport. In alternativa Italia-Russia si potrà seguire sui canali Eurosport visibili anche su DAZN ma non su Sky. Per quanto riguarda lo streaming invece, possibile vedere il match di pallavolo su Discovery+ ed Eurosport Player

Tokyo 2021, il programma completo delle gare di oggi domenica 25 luglio

Ecco tutte le gare in programma oggi domenica 25 luglio: