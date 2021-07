Italia-Germania di basket alle Olimpiadi: orario e dove vederla in TV e streaming su Rai e Discovery+ Domenica 25 luglio alle 6.40, ore italiane l’Italia di Meo Sacchetti esordisce alle Olimpiadi contro la Germania, gara valida per il Gruppo B. La partita si fisputa nell’arean Saitama di Tokyo e verrà trasmessa in TV da Eurosport HD e in chiaro su Rai 2. Per lo streaming live, collegamento su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN.

A cura di Alessio Pediglieri

Alle Olimpiadi di Tokyo si è qualificata anche l'Italbasket maschile capace di battere la Serbia nel Preolimpico che ha assicurato un pass per i Giochi. Domenica 25 giugno comincerà il torneo di pallacanestro maschile alle Olimpiadi e ci sarà, ovviamente, l’atteso esordio dell’Italia, che ritorna a disputare i Giochi Olimpici diciassette anni dopo Atene 2004. Gli azzurri di Meo Sacchetti se la vedranno con la Germania, in una partita già molto importante in ottica qualificazione ai quarti di finale. In chiaro su Rai 2 e a pagamento su Eurosport HD.

Italia-Germania, sfida valevole per la prima giornata del torneo di basket delle Olimpiadi di Tokyo, valida per il Gruppo B, sarà una delle gare già spartiacque per il team allenato da Sacchetti. L'Italia può contare su giocatori con esperienza a livello europeo come Melli, Fontecchio, Polonara e Gallinari: tutti nomi grazie ai quali gli azzurri possono puntare ad uno dei primi due posti del girone, validi per la qualificazione ai quarti di finale. Di fronte ci sarà la Germania, che sarà la prima avversaria azzurra per la vetta del girone. Il Gruppo dell’Italia comprende anche la Nigeria e l’Australia della stella dei San Antonio Spurs, Patty Mills.

Qui di seguito tutte le informazioni su Italia-Germania gara di Basket delle Olimpiadi di Tokyo valida per il Gruppo B, che potrà essere seguita in TV su Eurosport ed in streaming su Eurosport Player e Discovery+ e DAZN.

Quando si gioca Italia-Germania alle Olimpiadi: la data e l'orario italiano

La partita della fase a gironi delle Olimpiadi di Tokyo tra Italia-Germania, che segna il debutto ai Giochi della Nazionale di Meo Sacchetti, si gioca domenica 25 luglio alle 6.40 (ore italiane) all’Arena Saitama di Tokyo, già teatro del Mondiale 2006.

Olimpiadi Basket, Italia-Germania su Rai 2 e Discovery+: dove vederla in TV e streaming

Il debutto dell'Italbasket ai Giochi in Giappone sarà trasmesso in diretta TV integrale, sul canale Eurosport HD – non sulla piattaforma Sky – e per lo streaming attraverso il collegamento live a Eurosport Player, Discovery+ e DAZN. In chiaro (e non sul web) verrà trasmesso anche sui cabali Rai per la precisione Rai 2

Il girone dell'Italbasket alle Olimpiadi di Tokyo 2020

L'Italia di basket è stata inserita nel Gruppo B a Tokyo 2020. Nello stesso gruppo degli azzurri ci sono Germania, Nigeria ed Australia. Ai quarti di finale si qualificano le prime due in classifica e le migliori seconde terze. Di seguito gli altri due appuntamenti dell'Italbasket ai Giochi per il Gruppo B.