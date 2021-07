Seconda sconfitta per l’Italia del Softball alle Olimpiadi: l’Australia vince 1-0 Seconda sconfitta consecutiva per le azzurre del Softball alle Olimpiadi di Tokyo. Le ragazze di Pizzolini, sono state battute 1-0 dall’Australia nella seconda gara del torneo, dopo aver perso anche all’esordio contro gli USA. Ora le italiane dovranno cercare di vincere le ultime due partite contro Giappone e Canada.

A cura di Marco Beltrami

L'Italia del Softball deve ancora rimandare l'appuntamento con la vittoria alle Olimpiadi di Tokyo. La squadra femminile di coach Pizzolini è stata battuta con il risultato di 1-0 dall'Australia. Un ko che fa il paio dunque con quello dell'esordio contro gli Stati Uniti. Ora le nostre portacolori, in quella che è la versione femminile del baseball, proveranno il riscatto contro le padrone di casa del Giappone, per provare a tornare in gioco per il bronzo.

La seconda partita del round robin di Tokyo 2020 si è rivelata dunque amara per l'Italia del Softball protagonista comunque di una buona gara. Le azzurre sono state battute 1-0 in un match in cui a fare la voce grossa sono state le lanciatrici (da segnalare l'ottima prova di Greta Cecchetti). In quel di Fukushima dunque le nostre atlete non sono riuscite a smuovere la classifica che le vede ancora a zero punti, considerando anche l'esordio con ko contro gli Usa, al termine di un confronto in cui avrebbero meritato sicuramente qualcosina in più.

L'Italia in virtù di questa doppia sconfitta, può solo sperare di tornare in gioco per il bronzo. Appuntamento a sabato 24 luglio alle ore 13 a a Yokohama (dopo la pausa di domani per la cerimonia d'apertura) contro le padrone di casa del Giappone. Le nipponiche, hanno battuto a fatica il Messico, 3-2 hanno centrato la seconda vittoria di fila e contro di loro le ragazze di Pizzolini dovranno disputare una gara praticamente perfetta. Per continuare a sperare bisognerà però necessariamente vincere contro il Canada (sconfitta dagli Stati Uniti, a punteggio pieno), per poter poi prepararsi al meglio alla finale per il terzo posto.