Le Olimpiadi dell’Italia iniziano con una sconfitta: azzurre ko contro gli Usa nel softball La squadra italiana femminile di softball, è stata sconfitta 2-0 dagli Usa nel match inaugurale del torneo olimpico in programma a Fukushima. Non è bastata alle azzurre allenata da Pizzolini una buona prova per avere la meglio del team americano. Il Softball, è la versione femminile del baseball.

A cura di Marco Beltrami

In attesa della cerimonia ufficiale di apertura delle Olimpiadi in programma venerdì 23 luglio, c'è già chi è sceso in campo. Le ragazze italiane del softball, ovvero la versione femminile del baseball che ha fatto il suo esordio ai Giochi contro gli Usa. Nella cornice di Fukushima le azzurre sono state battute dagli Stati Uniti, nella prima gara. Non è bastata alle nostre portacolori di coach Pizzolini una buona prova, per avere la meglio del team americano.

Cos'è il softball, tornato alle Olimpiadi dopo due edizioni di assenza

Il softball è di fatto la versione femminile del baseball. Si tratta di uno sport di squadra, in cui l'obiettivo è quello di realizzare più punti, facendo avanzare i giocatori su un percorso composto da 4 basi. Rispetto al baseball ci sono alcune differenze, ovvero l'utilizzo di palle più grandi e pesanti, e un campo di gioco più piccolo. Il softball è una disciplina olimpica dal 1992, anche ed è tornato ai Giochi proprio a Tokyo 2020, dopo l'assenza nelle Olimpiadi di Londra del 2012 e quelle di Rio nel 2016.

Italia sconfitta dagli Usa nel softball

Le gare di softball sono iniziate con due giorni d'anticipo rispetto alla cerimonia ufficiale di apertura dei Giochi. In programma a Fukushima (scelta simbolica in omaggio alla città devastata dal terremoto-tsunami e dall'incidente nucleare del 2011) prima l'esordio dei padroni di casa del Giappone che hanno battuto 8-1 l'Australia, e poi quello dell'Italia. Le azzurre che sono campionesse d'Europa in carica, sono state sconfitte 2-0 dagli Stati Uniti. Nonostante una prestazione positiva niente da fare per le atlete di Pizzolini che ora domani giocheranno contro l'Australia per provare a portare a casa il primo successo