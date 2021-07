Programma Olimpiadi 30 luglio sulla Rai, italiani in gara e orari TV: le possibili medaglie degli azzurri Le gare delle Olimpiadi di Tokyo in programma venerdì 30 luglio 2021. Diversi gli italiani in gara, in discipline individuali e di squadra. La squadra di scherma della spada maschile potrebbe avere chance di medaglia. In programma anche Italia-Iran di pallavolo maschile, e le gare di beach volley. Ecco tutte le info per seguire le gare in TV e streaming e il programma completo del 30 luglio.

Il programma delle Olimpiadi di venerdì 30 luglio con tutte le gare della giornata. Occhi puntati sulla scherma che potrebbe avere chance di medaglia nella spada maschile a squadre con Enrico Garozzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini. Scenderà in campo l'Italia del beach volley maschile che giocherà contro Svizzera e Polonia, con il tandem Lupo-Nicolai e quella femminile (Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth) che sfiderà Cuba. Sul parquet anche la nazionale di pallavolo maschile che nel quarto match del suo raggruppamento se la vedrà contro l'Iran.

Da seguire anche le prime prove di atletica (con l'attesa finale dei 10000 metri in cui sarà impegnato Yemaneberhan Crippa ). Nel salto in alto esordio per Gianmarco Tamberi, quelle di canottaggio (Gennaro Di Mauro nell'individuale), di tiro a segno e di diverse competizioni a squadre. Ecco tutto quello che c'è da sapere per seguire le gare in TV.

2:33 – Canottaggio singolo maschile e femminile (finale)

3:05 – Canottaggio otto maschile e femminile (finale)

3:30 – Nuoto maschile 100 metri farfalla (semifinali) 200 metri dorso (finale), femminile 200 metri rana e 100 metri stile libero (finale)

4:16 – Nuoto maschile 200 metri misti (finale)

4:40 – Ciclismo Bmx racing maschile e femminile (finale)

5:00 – Tennis singolo maschile (semifinali), doppio misto (semifinali) e doppio maschile (finale bronzo e finale)

7:00 – Tiro a segno pistola 25 metri femminile (finale)

7:50 – Ginnastica artistica trampolino femminile (finale)

9:00 – Canoa K1 maschile (finale)

9:30 – Tiro con l'arco femminile (finale bronzo e finale)

11:08 – Judo +78 kg femminile (finale bronzo e finale)

11:30 – Scherma spada maschile a squadre (finale bronzo)

11:39 – Judo +100 kg maschile (finale bronzo e finale)

12:30 – Scherma spada maschile a squadre (finale)

13:00 – Tennistavolo singolo maschile (finale bronzo)

13:30 – Atletica 10000 metri maschile (finale)

14:00 – Tennistavolo singolo maschile (finale)

Le gare della squadra di spada maschile italiana dovrebbero essere visibili in TV in chiaro sulla Rai, e in particolare su Rai 2. Per quanto riguarda invece lo streaming possibile vedere la scherma a Tokyo 2020, su discovery+ che offre una copertura totale, e su Eurosport, che è inserita anche nel pacchetto DAZN, ma non in quello Sky. Nessuna possibilità invece di seguire le gare in streaming in chiaro su Raiplay.

In programma oggi alle Olimpiadi dunque altre gare di scherma. In pedana per provare a rendere ulteriormente ricco il medagliere dell'Italia ci sarà la squadra di spada maschile. Enrico Garozzo, Marco Fichera, Andrea Santarelli e Gabriele Cimini inizieranno il loro percorso con piazzamenti, ottavi, quarti e semifinali, dalle 3.00 alle 7.30 italiane. La finale per il bronzo è in orario alle 11.30, mentre quella per l'oro, alle 12.30

Oggi scende in campo anche la nazionale italiana di pallavolo. In programma alle ore 12.40 italiane la sfida tra la squadra azzurra e l'Iran. Dopo le vittorie contro Canada e Giappone, e la sconfitta contro la Polonia, quarta gara per gli uomini di Blengini. La partita sarà trasmessa in TV in chiaro su Rai 2, con la Rai che può trasmettere 200 ore di Olimpiadi. Per quanto riguarda invece lo streaming appuntamento su discovery+, con il match che si potrà seguire anche su Eurosport, non nel pacchetto Sky ma in quello DAZN.