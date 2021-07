Olimpiadi oggi, programma gare e orari TV Italia: atletica su Rai e Discovery+, occhi su Tamberi e Jacobs Tutte le gare delle Olimpiadi di Tokyo in programma oggi, domenica 1 agosto 2021, e gli italiani in finale nella nona giornata dei Giochi Olimpici, nella quale si assegnano 25 medaglie d’oro. Occhi puntati sull’atletica leggera con Gianmarco Tamberi impegnato nel salto in alto e Marcell Jacobs e Filippo Tortu nei 100 metri, su Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti nel nuoto, sulla squadra di fioretto maschile e su quella di pallavolo maschile, che se la vedrà con il Venezuela.

Oggi, domenica 1 agosto 2021, è la nona giornata dei Giochi Olimpici di Tokyo e sono previste altre 25 finali al termine delle quali saranno assegnate altrettante medaglie d'oro. Nuove possibilità per il team italiano di conquistare posizioni sul podio e scalare quante più posizioni possibili nel medagliere olimpico. Nella capitale giapponese, la giornata comincerà alle ore 0:30 italiane con l'ultimo giro del torneo di golf e terminerà alle ore 15, con gli ottavi di finale del torneo di beach volley sia maschile che femminile.

Quello di oggi sarà un giorno importante per l'atletica leggera, anche in chiave italiana, poiché alle ore 12:10 è prevista la finale del salto in alto maschile, con Gianmarco Tamberi che proverà a conquistare una medaglia. Le speranze di podio azzurre rispondono anche ai nomi di Marcell Jacobs e Filippo Tortu, i quali proveranno a conquistare prima un posto in finale e poi ad arrivare tra i primi tre nella specialità dei 100 metri.

Aspettative alte anche per la scherma, con la squadra maschile di fioretto che proverà ad andare più avanti possibile, partendo dagli ottavi di finale in programma alle ore 2:00. Dopo l'argento conquistato negli 800 metri stile libero, proverà a ripetersi anche Gregorio Paltrinieri che, insieme a Gabriele Detti, andrà a caccia della seconda medaglia delle sue Olimpiadi. Curiosità, infine, per l'ultima partita dell'Italvolley maschile, che affronterà il Venezuela nell'ultima sfida della fase a gironi.

Ecco il programma delle Olimpiadi di domenica 1 agosto con le 25 finali di oggi:

0:30 – Golf maschile (ultimo giro): eventuale Guido Migliozzi e Renato Paratore

0:45 – Sport equestri cross country individuale e a squadre: Susanna Bordone, Stefano Brecciaroli, Vittoria Panizzon e Arianna Schivo

1:30 – Tiro a segno pistola 25 metri maschile (qualificazioni): Tommaso Chielli e Riccardo Mazzetti

2:00 – Scherma fioretto maschile a squadre (ottavi di finale): Italia

2:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale): eventuale Daniele Lupo e Paolo Nicolai, Enrico Rossi e Adrian Carambula, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth

2:00 – Pallamano maschile (fase a gironi)

2:00 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

2:10 – Atletica lancio del martello femminile (qualificazioni): Sara Fantini; salto in lungo femminile (qualificazioni); 3000 metri siepi femminile (batterie)

2:30 – Hockey su prato maschile (quarti di finale)

3:00 – Basket maschile (fase a gironi)

3:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale): eventuale Daniele Lupo e Paolo Nicolai, Enrico Rossi e Adrian Carambula, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth

3:00 – Tennistavolo maschile e femminile a squadre (ottavi di finale)

3:10 – Ciclismo Bmx freestyle femminile (finale)

3:30 – Nuoto 50 metri stile libero maschile (finale): eventuale Alessandro Miressi e Alessandro Zazzeri; 50 metri stile libero femminile (finale); 1500 metri stile libero maschile (finale): eventuale Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri

3:35 – Atletica lancio del peso femminile (finale); lancio del martello femminile (qualificazioni): Sara Fantini; 400 metri maschile (batterie): Davide Re ed Edoardo Scotti

3:45 – Scherma fioretto maschile a squadre (quarti di finale): eventuale Italia

4:00 – Pugilato -51 kg maschile (quarti di finale)

4:00 – Lotta greco-romana -60 kg e -130 kg maschile (ottavi di finale)

4:00 – Lotta libera -76 kg femminile (ottavi di finale)

4:00 – Pallamano maschile (fase a gironi)

4:05 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

4:15 – Nuoto femminile 4×100 misti (finale): eventuale Italia

4:20 – Ciclismo Bmx freestyle maschile (finale)

4:30 – Pugilato -57 kg maschile (quarti di finale)

4:30 – Hockey su prato maschile (quarti di finale)

4:36 – Nuoto maschile 4×100 misti (finale): eventuale Italia

5:00 – Baseball maschile (winners bracket, primo round)

5:00 – Vela Nacra 17 Foiling misto (regate): Ruggero Tita e Caterina Marianna Banti; 470 femminile (regate): Elena Berta e Bianca Caruso

5:00 – Hockey su prato maschile (quarti di finale)

5:00 – Tennis singolo maschile, doppio femminile e doppio misto (finale)

5:03 – Pugilato -59 kg maschile (semifinali) e -75 kg maschile (quarti di finale)

5:10 – Vela 470 maschile (regate): Giacomo Ferrari e Giulio Calabrò

5:20 – Lotta greco-romana -60 kg e -130 kg maschile (quarti di finale)

5:20 – Lotta libera -76 kg femminile (quarti di finale)

5:51 – Pugilato -81 kg maschile (semifinali)

6:00 – Badminton singolo maschile (semifinali)

6:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale): eventuale Daniele Lupo e Paolo Nicolai, Enrico Rossi e Adrian Carambula, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth

6:06 – Pugilato +91 kg maschile (quarti di finale)

6:40 – Scherma fioretto maschile a squadre (semifinali): eventuale Italia

6:40 – Basket maschile (fase a gironi)

6:50 – Pesi -76 kg femminile

7:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale): eventuale Daniele Lupo e Paolo Nicolai, Enrico Rossi e Adrian Carambula, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth

7:00 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

7:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

7:20 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

7:30 – Tennistavolo singolo e a squadre maschile e femminile (ottavi di finale)

7:30 – Vela Laser maschile (finale); Laser Radial femminile (finale): eventuale Silvia Zennaro

8:00 – Tuffi 3 metri trampolino femminile (finale)

8:30 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

9:15 – Pallamano maschile (fase a gironi)

9:25 – Pallavolo maschile (fase a gironi): Italia-Venezuela

10:00 – Pugilato maschile e femminile (quarti di finale e semifinali)

10:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale): eventuale Daniele Lupo e Paolo Nicolai, Enrico Rossi e Adrian Carambula, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth

10:00 – Ginnastica artistica corpo libero maschile e volteggio femminile (finale)

10:20 – Basket maschile (fase a gironi)

11:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale): eventuale Daniele Lupo e Paolo Nicolai, Enrico Rossi e Adrian Carambula, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth

11:03 – Pugilato -69 kg maschile (semifinali)

11:15 – Lotta greco-romana -60 kg maschile (semifinali)

11:20 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

11:30 – Hockey su prato maschile (quarti di finale)

11:30 – Scherma fioretto maschile a squadre (finale bronzo): eventuale Italia

11:30 – Ginnastica artistica cavallo con maniglie maschile (finale)

11:35 – Lotta greco-romana -130 kg maschile (semifinali)

11:51 – Pugilato -81 kg maschile (semifinali)

11:55 – Lotta libera -76 kg femminile (semifinali)

12:00 – Baseball maschile (winners bracket, primo round)

12:10 – Atletica maschile salto in alto (finale): eventuale Gianmarco Tamberi e Stefano Sottile; 100 metri (semifinale): eventuale Lamont Marcell Jacobs e Filippo Tortu

12:15 – Ginnastica artistica parallele femminile (finale)

12:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

12:30 – Tennistavolo maschile e femminile a squadre (ottavi di finale)

12:40 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

12:45 – Atletica 100 metri ostacoli femminile (semifinali): eventuale Luminosa Bogliolo ed Elisa Maria Di Lazzaro

12:50 – Pesi -76 kg femminile (finale)

12:50 – Scherma fioretto maschile a squadre (finale): eventuale Italia

12:50 – Pallanuoto femminile (fase a gironi)

13:20 – Atletica salto triplo femminile (finale): eventuale Dariya Derkach; 800 metri maschile (semifinali)

13:30 – Badminton singolo femminile (finale bronzo e finale)

14:00 – Hockey su prato maschile (quarti di finale)

14:00 – Basket femminile (fase a gironi)

14:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale): eventuale Daniele Lupo e Paolo Nicolai, Enrico Rossi e Adrian Carambula, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth

14:05 – Atletica 400 metri ostacoli maschile (semifinali): eventuale Alessandro Sibilio

14:30 – Pallamano maschile (fase a gironi)

14:45 – Pallavolo maschile (fase a gironi)

14:50 – Atletica 100 metri maschile (finale): eventuale Lamont Marcell Jacobs e Filippo Tortu

15:00 – Beach volley maschile e femminile (ottavi di finale): eventuale Daniele Lupo e Paolo Nicolai, Enrico Rossi e Adrian Carambula, Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth

Olimpiadi 1 agosto in TV su Rai e Discovery+, dove vedere le gare degli italiani

Tutte le gare delle Olimpiadi in programma domenica 1 agosto saranno trasmesse in diretta streaming a pagamento su Discovery+, servizio dove si potranno vedere i Giochi della XXXII Olimpiade al completo. Alcune di queste saranno visibili anche in diretta televisiva in chiaro su Rai 2, canale che prevede quattro finestre live nelle quali trasmetterà le gare previste: dalle ore 0:30 alle ore 8:30, dalle ore 8:45 alle ore 11, dalle ore 11:10 alle ore 13 e dalle ore 13:30 alle ore 16:30.