Olimpiadi 2024, italiani in gara oggi 31 luglio e programma: risultati, orari e dove vedere le gare in TV Alle Olimpiadi di Parigi si disputa oggi la quinta giornata di gare. Diciotto le finali e quindi numerosissime medaglie da assegnare. L'Italia confida in Simona Quadarella e nella Sciabola maschile.

A cura di Alessio Morra

Oggi, mercoledì 31 luglio, le Olimpiadi di Parigi 2024 vivono la quinta giornata di gara. L'Italia che sta scalando il medagliere spera di vincere ancora e confida nella sciabola maschile della scherma, a squadra, che parte dai quarti di finale, e in Simona Quadarella, che è una delle favorite nella finale dei 1500 di nuoto femminili, oltre a Jessica Rossi e Silvana Stanco nel Tiro. Le gare partiranno alle ore 8 e proseguiranno durante tutta la giornata. Diretta TV in chiaro sulla Rai 2 e su Discovery+ che trasmette tutti i Giochi Parigi 2024 in esclusiva. Le finali sono in programma in diversi orari della giornata. Qui nel dettaglio il programma completo e gli orari di tutte le gare con gli atleti italiani.

Gli italiani in gara oggi alle Olimpiadi: risultati, programma e finali

In questa giornata a Parigi si assegnano 18 medaglie d'oro in 10 sport differenti. Le finali saranno 18. L'Italia spera di ottenere pure in questa giornata dei Giochi almeno una medaglia. Thomas Ceccon torna in vasca ma per le batterie. C'è grande attesa per la finale dei 1500 femminili di Simona Quadarella e per la sciabola maschile.

8:00 TRIATHLON

Gara femminile, finale (Alice Betto, Bianca Seregni, Verena Steinhauser)

9:00 TIRO SPORTIVO

Carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile, qualificazioni (Danilo Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi)

Trap femminile, qualificazioni (Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco)

70 kg femminili, eliminatorie (Kim Polling)

90 kg maschili, eliminatorie (Christian Parlati)

Singolare maschile, fase a gironi (Giovanni Toti)

Due senza senior maschile, semifinali (Comini/Codato)

Gara maschile, finale (Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti)

11:00 TUFFI

Piattaforma 10m sincronizzato femminile, finale

11:00 NUOTO

Batterie: 200 rana femminile (Francesca Fangio)

Doppio pesi leggeri maschile, semifinali (Oppo/ Soares)

Batterie: 200 dorso maschile (Thomas Ceccon e Matteo Restivo)

Quattro di coppia maschile, finale (Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili)

12:14 CANOTTAGGIO

Quattro di coppia femminile, finale

12:13 VELA

Windsurf femminile (Marta Maggetti)

Gara individuale femminile, trentaduesimi e sedicesimi (Chiara Rebagliati)

Quattro di coppia senior femminile, finale

Singolare uomini (Musetti-Fritz)

P ark femminile, finale

13:30 SCHERMA

Sciabola a squadre maschile: quarti di finale (Italia-Ungheria)

Doppio misto (Errani/Vavassori-Schuurs/Koolhof)

Gara individuale maschile, trentaduesimi e sedicesimi (Mauro Nespoli, Alessandro Paoli)

Windsurf maschile, regate (Nicolò Renna)

Windsurf maschile, regate (Nicolò Renna) 14:44 CICLISMO BMX FREESTYLE

Finale park maschile, finale

15:15 VELA

Skiff donne (Germani/Bertuzzi)

Skiff donne (Germani/Bertuzzi) 15:30 TIRO SPORTIVO

Trap femminile, finale (ev. Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco)

15:30 CANOA SLALOM

Canoa singolo donne, semifinale (Marta Bertoncelli)

Canoa singolo donne, semifinale (Marta Bertoncelli) 16:00 JUDO

70 kg femminili, final block

90 kg maschili, final block

17:25 CANOA SLALOM

Singolo femminile, finale

17:30 GINNASTICA ARTISTICA

Concorso generale individuale maschile, finale (Yumin Abbadini, Mario Macchiati)

18:30 PALLANUOTO

Fase a gironi femminile: Italia-Stati Uniti

Gara individuale maschile, trentaduesimi e sedicesimi (Federico Musolesi)

Sciabola a squadre maschile: finale per il bronzo (ev. Italia)

20:30 SCHERMA

Sciabola a squadre maschile: finale per l’oro (ev. Italia)

20:30 NUOTO

100 stile libero femminili, finale

20:36 NUOTO

200 farfalla maschili, finale (Alberto Razzetti)

21:13 NUOTO

1500 stile libero femminili, finale (ev. Simona Quadarella)

21:47 NUOTO

200 dorso maschili, semifinale (ev. Thomas Ceccon e Matteo Restivo)

Fase a gironi maschile (Ranghieri/Carambula)

200 rana maschili, finale

22:39 NUOTO

100 stile libero maschili, finale

Tennis, a che ora gioca Musetti oggi alle Olimpiadi di Parigi

Lorenzo Musetti è infaticabile e torna in campo anche oggi. Il tennista italiano sarà impegnato questo pomeriggio alle ore 13:00 nel match degli ottavi di finale del torneo di singolare maschile. Musetti affronterà l'americano Taylor Fritz, più avanti in classifica ma meno forte sulla terra rossa. Musetti-Fritz giocheranno sul campo 1. In palio i quarti probabilmente contro Zverev, campione uscente e numero 3 del seeding. In campo per i quarti di finale invece del torneo di doppio misto invece Sara Errani e Andrea Vavassori, che hanno già la possibilità di entrare in zona medaglia, affronteranno gli olandesi Koolhof e Schuurs.

Nuoto, a che ora gareggiano Ceccon e Quadarella

Come d'abitudine le gare di nuoto vedranno le batterie cioè le eliminatorie in mattinata e le finali in serata. Alle 11 Francesca Fangio in vasca nei 200 rana femminile. Poi toccherà a Thomas Ceccon e Matteo Restivo nei 200 dorso maschili. Mentre non ci sono azzurri nei 200 farfalla femminili.

In serata poco dopo le 20 ci saranno le finali dei 100 stile femminili e dei 200 farfalla maschili, poi alle 21:47 torna in vasca Thomas Ceccon per la semifinale dei 200 dorso maschili. In chiusura le finali dei 200 rana maschili e dei 100 stile maschili, tra le 22:15 e le 22:22. Ma il clou sarà rappresentato dai 1500 femminili con Simona Quadarella che ambisce a una medaglia. Si parte alle 21:13.

Scherma, dove vedere l'Italia nella sciabola a squadra: l'orario

L'Italia anche oggi va a caccia di una medaglia nella scherma. Dopo l'oro nella spada a squadre femminile proveremo il bis nella sciabola. L'Italia schiera Luca Curatoli e Gigi Samele, già bronzo in queste Olimpiadi, con loro Michele Gallo e Pietro Torre. Il torneo è breve si parte con i quarti di finale alle ore 13:30. Poi l'eventuale semifinale alle 15:50. La finale per il bronzo alle 19:30, quella per l'oro invece alle 20:30. Gli incontri dell'Italia della sciabola saranno trasmessi in chiaro dalla Rai (su Rai 2 o RaiSport) e integralmente da Discovery+ e da Eurosport, canale visibile anche dagli abbonati di Sky e Dazn.

Olimpiadi di Parigi 2024, dove vedere le gare in TV e streaming: canale e diretta

Come nelle precedenti giornate di gara le Olimpiadi di Parigi saranno trasmesse in chiaro su Rai 2, che manderà in onda le immagini delle gare principali dalle 9 alle 23, ma anche da RaiSport (canale 58). Discovery+ detiene i diritti TV integrali dei Giochi di Parigi e trasmetterà i Giochi su Eurosport e Eurosport 1, oltre che sui dieci canali aggiunti creati ad hoc per l'evento. Eurosport è visibile anche da parte degli abbonati di Sky e DAZN. Streaming con RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.