Olimpiadi Parigi 2024, gare di oggi in diretta: Ceccon in vasca, attesa per Quadarella e sciabola maschile

Quinta giornata delle Olimpiadi di Parigi in cui si assegnano 18 medaglie d'oro in 10 sport differenti. Le finali saranno 18. L'Italia spera di ottenere almeno una medaglia. Thomas Ceccon torna in vasca ma per le batterie. Grande attesa per la finale dei 1500 femminili di Simona Quadarella e per la sciabola maschile. Questo il programma completo.

8:00 TRIATHLON

Gara femminile, finale (Alice Betto, Bianca Seregni, Verena Steinhauser)

9:00 TIRO SPORTIVO

Carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile, qualificazioni (Danilo Dennis Sollazzo, Edoardo Bonazzi)

Trap femminile, qualificazioni (Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco)

70 kg femminili, eliminatorie (Kim Polling)

90 kg maschili, eliminatorie (Christian Parlati)

Singolare maschile, fase a gironi (Giovanni Toti)

Due senza senior maschile, semifinali (Comini/Codato)

Gara maschile, finale (Alessio Crociani, Gianluca Pozzatti)

11:00 TUFFI

Piattaforma 10m sincronizzato femminile, finale

11:00 NUOTO

Batterie: 200 rana femminile (Francesca Fangio)

Doppio pesi leggeri maschile, semifinali (Oppo/ Soares)

Batterie: 200 dorso maschile (Thomas Ceccon e Matteo Restivo)

Quattro di coppia maschile, finale (Luca Rambaldi, Andrea Panizza, Luca Chiumento e Giacomo Gentili)

12:14 CANOTTAGGIO

Quattro di coppia femminile, finale

12:13 VELA

Windsurf femminile (Marta Maggetti)

Gara individuale femminile, trentaduesimi e sedicesimi (Chiara Rebagliati)

Quattro di coppia senior femminile, finale

Singolare uomini (Musetti-Fritz)

P ark femminile, finale

13:30 SCHERMA

Sciabola a squadre maschile: quarti di finale (Italia-Ungheria)

Doppio misto (Errani/Vavassori-Schuurs/Koolhof)

Gara individuale maschile, trentaduesimi e sedicesimi (Mauro Nespoli, Alessandro Paoli)

Windsurf maschile, regate (Nicolò Renna)

Finale park maschile, finale

15:15 VELA

Skiff donne (Germani/Bertuzzi)

Trap femminile, finale (ev. Jessica Rossi, Silvana Maria Stanco)

15:30 CANOA SLALOM

Canoa singolo donne, semifinale (Marta Bertoncelli)

70 kg femminili, final block

90 kg maschili, final block

17:25 CANOA SLALOM

Singolo femminile, finale

17:30 GINNASTICA ARTISTICA

Concorso generale individuale maschile, finale (Yumin Abbadini, Mario Macchiati)

18:30 PALLANUOTO

Fase a gironi femminile: Italia-Stati Uniti

Gara individuale maschile, trentaduesimi e sedicesimi (Federico Musolesi)

Sciabola a squadre maschile: finale per il bronzo (ev. Italia)

20:30 SCHERMA

Sciabola a squadre maschile: finale per l’oro (ev. Italia)

20:30 NUOTO

100 stile libero femminili, finale

20:36 NUOTO

200 farfalla maschili, finale (Alberto Razzetti)

21:13 NUOTO

1500 stile libero femminili, finale (ev. Simona Quadarella)

21:47 NUOTO

200 dorso maschili, semifinale (ev. Thomas Ceccon e Matteo Restivo)

Fase a gironi maschile (Ranghieri/Carambula)

200 rana maschili, finale

22:39 NUOTO

100 stile libero maschili, finale