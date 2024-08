video suggerito

Olimpiadi 2024, italiani in gara e programma oggi 1 agosto: risultati, orari e dove vedere le gare in TV Gli italiani in gara oggi 1 agosto alle Olimpiadi di Parigi 2024: esordio delle gare d’atletica con Stano e Palmisano nella 20 chilometri di marcia maschile e femminile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

La sesta giornata dei Giochi Olimpici di Parigi prende il via: oggi, 1 agosto 2024, a Parigi si vedranno un mare di medaglie in dieci discipline diverse dove anche l'Italia spera di essere tra le grandi protagoniste. Ci sarà l'esordio assoluto dell'atletica e in campo scenderanno da subito i grandi volti che hanno animato Tokyo tre anni fa.

La giornata comincerà con la 20 chilometri di marcia maschile seguita da quella femminile dove le speranze degli azzurri sono legate a Massimo Stano e Antonella Palmisano, le due medaglie d'oro dell'ultima edizione. Diretta TV in chiaro sulla Rai 2 e su Discovery+ che trasmette tutti i Giochi Parigi 2024 in esclusiva. Qui nel dettaglio il programma completo e gli orari di tutte le gare con gli atleti italiani.

La giornata comincerà prestissimo, alle 7:30, con l'esordio della medaglia d'oro di Tokyo Stano che cercherà di replicare la sua impresa, così come Palmisano nella 20 chilometri di marcia femminile. Nel dettaglio il programma degli italiani in gara oggi.

07:30 ATLETICA

20 km di marcia maschile (Francesco Fortunato, Riccardo Orsoni, Massimo Stano)

09:00 GOLF

Stroke Play individuale maschile, primo giro (Guido Migliozzi, Matteo Manassero)

20 km di marcia femminile (Eleonora Giorgi, Antonella Palmisano, Valentina Trapletti)

09:30 TIRO A SEGNO

Carabina libera 3 posizioni da 50 metri maschile, finale

10:00 JUDO

-100 kg maschili, eliminatorie (Gennaro Pirelli)

-78 kg femminili, eliminatorie (Alice Bellandi)

Otto senior femminile, ripescaggi (Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli e Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi al timone)

Otto senior maschile, ripescaggi (Matteo Della Valle, Jacopo Frigerio, Emanuele Gaetani Liseo, Salvatore Monfrecola, Davide Verità, Gennaro Di Mauro, Leonardo Pietra Caprina e Vincenzo Abbagnale, con Alessandra Faella al timone)

Doppio senior femminile, Finale B (Clara Guerra e Stefania Gobbi)

200 dorso femminile, batterie (Margherita Panziera)

Doppio senior femminile, Finale A

11:18 NUOTO

50 stile libero maschile, batterie (Leonardo Deplano, Lorenzo Zazzeri)

Doppio senior maschile, Finale A

11:47 NUOTO

200 misti maschile, batterie (Alberto Razzetti)

-66 kg femminili, ottavi (Angela Carini)

Quattro senza senior femminile, Finale A

11:50 SCHERMA

Fioretto a squadre femminile, quarti di finale (Italia-Egitto)

Carabina 3 posizioni 50 metri femminile, qualificazioni (Barbara Gambaro)

4×200 stile libero femminile, batterie (Italia)

Quattro senza maschile, Finale A (Matteo Lodo, Giovanni Abagnale, Giuseppe Vicino e Nicholas Kohl)

12:15 VELA

Dinghy maschile, regate (Lorenzo Brando Chiavarini)

Skiff maschile, Medal Race

15:03 VELA

Windsurf femminile, regate (Marta Maggetti)

K1 maschile, semifinale (Giovanni De Gennaro)

Dinghy femminile, regate (Chiara Benini Floriani)

Skiff femminile, Medal Race

15:53 VELA

Winsfurf maschile, regate (Nicolò Renna)

-100 kg maschili, final block

16:00 JUDO

-78 kg femminili, final block

16:35 PALLANUOTO

Fase a gironi maschile: Italia-Montenegro

Fase a gironi maschile (Cottafava/Nicolai)

Fase a gironi femminile: Italia-Paesi Bassi

K1 maschile, finale

18:15 GINNASTICA ARTISTICA

Concorso generale individuale femminile, finale (Manila Esposito, Alice D’Amato)

20:00 BEACH VOLLEY

Fase a gironi femminile (Gottardi/Menegatti)

Fioretto a squadre femminile, finale per l’oro

20:30 NUOTO

200 farfalla femminili, finale

20:38 NUOTO

200 dorso maschili, finale

21:11 NUOTO

200 rana femminili, finale

22:03 NUOTO

Staffetta 4×200 stile libero femminile, finale

Atletica, a che ora gareggiano Stano e Palmisano

Stano scenderà in campo di primo mattino, con la 20 chilometri di marcia maschile prevista a partire dalle ore 7:30. Per la gara femminile invece, in cui gareggerà Palmisano, bisognerà attendere fino alle 9:20.

Boxe, a che ora combatte Angela Carini con Imane Khelif: l'orario

Occhi puntati anche sulla boxe e l'incontro fra Carini e Khelif che ha già fatto discutere negli ultimi giorni. L'incontro valido per gli ottavi di finale comincerà alle ore 11:48.

Scherma, il programma dell'Italia nel fioretto a squadre femminile

Molto più ricco invece il programma del fioretto a squadre femminile, dove l'Italia spera di arrivare fino in fondo al suo percorso. Le azzurre cominceranno alle ore 11:50 con i quarti di finale, mentre alle 13:40 sono previste le semifinali 5º posto. Le semifinali si giocheranno alle 14:50, con la finale per la medaglia di bronzo programmata più tardi, alle 19:10. La finalissima in cui sarà assegnata la medaglia d'oro ci sarà invece in prima serata, alle 20:30.

Dove vedere le Olimpiadi di Parigi in TV e streaming: canale e diretta

Come accaduto già nelle prime cinque giornate di gare le Olimpiadi di Parigi saranno trasmesse in chiaro su Rai 2, che manderà in onda le immagini delle sfide principali dalle 9 alle 23. Si potranno seguire anche anche su RaiSport (canale 58). Discovery+ detiene i diritti TV integrali dei Giochi di Parigi e trasmetterà i Giochi su Eurosport e Eurosport 1, oltre che sui dieci canali aggiunti creati ad hoc per l'evento. Eurosport è visibile anche da parte degli abbonati di Sky e DAZN. Streaming con RaiPlay, Discovery+, Sky Go, NOW e DAZN.