Atletica alle Olimpiadi 2024, i convocati dell'Italia e il calendario delle gare a Parigi Alle Olimpiadi di Parigi le gare di atletica si svolgeranno dall'1 all'11 agosto e saranno complessivamente 46 i titoli Olimpici in palio. L'Italia è rappresentata da 76 atleti (39 uomini e 37 donne) e si presenta con ben 11 ori conquistati agli Europei e il titolo ottenuto ai campionati continentali a squadre.

A cura di Alessio Pediglieri

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 le gare di atletica si svolgeranno dall'1 all’11 agosto e quasi tutte saranno allo Stade de France a Saint-Denis. Ma alcuni eventi, come la maratona, avranno cornici differenti e permetteranno al pubblico di ammirare alcuni tra i luoghi più iconici della città di Parigi tra cui l’Hôtel de Ville, la spianata des Invalides e il Trocadéro, che fan parete del tracciato.

Saranno complessivamente 46 i titoli Olimpici in palio nell'atletica, con l’Italia chiamata a difendere le cinque medaglie d’oro conquistate a Tokyo 2020, impresa di portata storica per la spedizione azzurra e soprattutto con la squadra azzurra che si presenterà a Parigi forte del titolo ai campionati europei e dopo aver collezionato il maggior numero di medaglie nell'ultima rassegna continentale.

La squadra italiana di atletica che si prepara a sbarcare a Parigi 2024 è pronta a presentarsi al gran completo, per mantenere i troni Olimpici conquistati tre anni fa e per cercare di raggiungere altri nuovi traguardi: in totale sono 76 (39 uomini e 37 donne)

I convocati dell'Italia per l'atletica leggera alle Olimpiadi di Parigi 2024

Ovviamente spicca il nome del capitano Gianmarco Tamberi, poi il doppio oro in carica Marcell Jacobs sui 100 metri e nella staffetta 4×100, che presenta in gruppo i reduci della medaglia di Tokyo, Filippo Tortu, Lorenzo Patta ed Eseosa Desalu. Ci sono le nostre due stelle della marcia, Antonella Palmisano e Massimo Stano.

Uomini

Chituru Ali (100m, 4x100m)

Marcell Jacobs (100m, 4x100m)

Eseosa Desalu (200m, 4x100m)

Diego Aldo Pettorossi (200m)

Filippo Tortu (200m, 4x100m)

Davide Re (400m, 4x400m)

Luca Sito (400, 4x400m e mista)

Simore Barontini (800m)

Catalin Tecuceanu (800m)

Pietro Arese (1500m)

Ossama Meslek (1500m)

Federico Riva (1500m)

Lorenzo N. Simonelli (110m hs, 4x100m)

Alessandro Sibilio (400m hs, 4x400m)

Yassin Bouih (3000m siepi)

Osama Zoghlami (3000m siepi)

Stefano Sottile (salto in alto)

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Claudio M. Stecchi (salto con l’asta)

Mattia Furlani (salto in lungo)

Andrea Dallavalle (salto triplo)

Andy Diaz (salto triplo)

Emmanuel Ihemeje (salto triplo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Yemaneberhan Crippa (maratona)

Eyob Daniel (maratona)

Daniele Meucci (maratona)

Francesco Fortunato (marcia 20km e mista)

Riccardo Orsoni (marcia 20km e mista)

Massimo Stano (marcia 20km e mista)

Matteo Melluzzo (4x100m)

Lorenzo Patta (4x100m)

Roberto Rigali (4x100m)

Vladimi Aceti (4x400m e mista)

Lapo Bianciardi (4x400m)

Brayan Lopez (4x400m)

Riccardo Meli (4x400m)

Edoardo Scotti (4x400m e mista)

Donne

Zaynab Dosso (100m, 4x100m)

Anna Bongiorni (200m, 4x100m)

Dalia Kaddari (200m, 4x100m)

Alice Mangione (400m, 4x400m e mista)

Elena Bellò (800m)

Eloisa Coiro (800m)

Ludovica Cavalli (1500m)

Federica Del Buono (1500m, 5000m)

Sintayehu Vissa (1500m)

Nadia Battocletti (5000m, 10.000m)

Ayomide Folorunso (400m hs, 4x400m)

Alice Muraro (400m hs)

Rebecca Sartori (400m hs)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Elisa Molinarolo (salto con l’asta)

Larissa Iapichino (salto in lungo)

Dariya Derkach (salto triplo)

Ottavia Cestonaro (salto triplo)

Daisy Osakue (lancio del disco)

Sara Fantini (lancio del martello)

Giovanna Epis (maratona)

Eleonora Anna Giorgi (marcia 20km)

Antonella Palmisano (marcia 20km e mista)

Valentina Trapletti (marcia 20km e mista)

Arianna De Masi (4x100m)

Gloria Hooper (4x100m)

Alessia Pavese (4x100m)

Irene Siragusa (4x100m)

Ilaria Elvira Accame (4x400m)

Alessandra Bonora (4x400m)

Rebecca Borga (4x400m)

Fatoumata Kabo (4x400m)

Anna Polinari (4x400m e mista)

Giancarla Trevisan (4x400m e mista)

Virginia Troiani (4x400m)

Sveva Gerevini (eptathlon)

Il programma di atletica a Parigi 2024: le date delle gare degli italiani

Il programma dell'atletia ai Hichi di Parigi prevede 11 giorni di gare consecutivi da giovedì 1 agosto a domenica 11 agosto. Si inizia con la marcia 20km uomini, si concluderà con la maratona femminile. Ecco l'elenco completo con in grassetto le discipline in cui sono impegnati in nostri atleti e le nostre atlete.

Giovedì 1 agosto – Giorno 1

Marcia 20km uomini – Finale: ore 7:30

– Finale: ore 7:30 Marcia 20km donne – Finale: ore 9:20

Venerdì 2 agosto – Giorno 2

Decathlon 100m uomini: ore 10:05

Qualificazioni lancio del martello uomini Gruppo A: ore 10:10

Qualificazioni salto in alto donne : ore 10:15

: ore 10:15 Turno preliminare 100m donne : ore 10:35

: ore 10:35 Decathlon salto in lungo uomini: ore 10:55

Serie 1500m uomini: ore 11:05

ore 11:05 Qualificazioni lancio del martello uomini Gruppo B: ore 11:35

Batterie 100m donne : ore 11:50

: ore 11:50 Decathlon getto del peso uomini: ore 12:15

Decathlon salto in alto uomini: ore 18:00

Batterie 5000m donne : ore 18:10

: ore 18:10 Qualificazioni salto triplo donne : ore 18:15

: ore 18:15 Qualificazioni lancio del disco donne Gruppo A: ore 18:55

Batterie staffetta mista 4x400m : ore 19:10

: ore 19:10 Batterie 800m donne : ore 19:45

: ore 19:45 Qualificazioni getto del peso uomini: ore 20:10

ore 20:10 Qualificazioni lancio del disco donne Gruppo B : ore 20:20

: ore 20:20 Decathlon 400m uomini: ore 20:50

Finale 10.000m uomini: ore 21:20

Sabato 3 agosto – Giorno 3

Decathlon 110m ostacoli uomini: ore 10:05

Qualificazioni salto con l’asta uomini: ore 10:10

ore 10:10 Turno preliminare 100m uomini: ore 10:35

ore 10:35 Decathlon lancio del disco uomini gruppo A: ore 10:55

Ripescaggi 800m donne: ore 11:10

ore 11:10 Batterie 100m uomini: ore 11:45

ore 11:45 Decathlon lancio del disco uomini gruppo B: ore 12:00

ore 12:00 Decathlon salto con l’asta uomini: ore 13:40

Decathlon lancio del giavellotto uomini gruppo A: ore 19:10

Ripescaggi 1500m uomini: ore 19:15

ore 19:15 Finale getto del peso uomini: ore 19:35

ore 19:35 Semifinale 100m donne: ore 19:50

ore 19:50 Decathlon lancio del giavellotto uomini gruppo B: ore 20:10

Finale salto triplo donne: ore 20:20

ore 20:20 Finale staffetta mista 4x400m: ore 20:55

ore 20:55 Finale 100m donne: ore 21:20

ore 21:20 Decathlon 1500m uomini: ore 21:45

Domenica 4 agosto – Giorno 4

Batterie 3000m siepi donne: ore 10:05

Qualificazioni lancio del martello donne gruppo A : ore 10:20

: ore 10:20 Batterie 200m donne: ore 10:55

ore 10:55 Qualificazioni salto in lungo uomini: ore 11:00

ore 11:00 Qualificazioni lancio del martello donne gruppo B: ore 11:45

ore 11:45 Batterie 110m ostacoli uomini: ore 11:50

ore 11:50 Batterie 400m ostacoli donne : ore 12:35

: ore 12:35 Batterie 400m uomini: ore 19:05

ore 19:05 Finale salto in alto donne: ore 19:50

ore 19:50 Semifinale 100m uomini: ore 20:00

ore 20:00 Finale lancio del martello uomini: ore 20:30

Semifinale 800m donne: ore 20:40

Semifinale 1500m uomini: ore 21:15

ore 21:15 Finale 100m uomini: ore 21:55

Lunedì 5 agosto – Giorno 5

Batterie 400m ostacoli uomini: ore 10:05

ore 10:05 Qualificazioni lancio del disco uomini gruppo A: ore 10:10

Qualificazioni salto con l’asta donne: ore 10:40

ore 10:40 Ripescaggi 400m ostacoli donne: ore 10:50

ore 10:50 Ripescaggi 400m uomini: ore 11:20

ore 11:20 Qualificazioni lancio del disco uomini gruppo B: ore 11:35

Batterie 400m donne: ore11:55

ore11:55 Ripescaggi 200m donne: ore 12:50

ore 12:50 Finale salto con l’asta uomini: 19:00

19:00 Batterie 3000m siepi uomini: ore 19:04

ore 19:04 Batterie 200m uomini: ore 19:55

ore 19:55 Finale lancio del disco donne: ore 20:30

ore 20:30 Semifinale 200m donne: ore 20:45

ore 20:45 Finale 5000m donne: ore 21:10

ore 21:10 Finale 800m donne: ore 21:45

Martedì 6 agosto – Giorno 6

Batterie 1500m donne: ore 10:05

ore 10:05 Qualificazioni lancio del giavellotto uomini gruppo A: ore 10:20

Ripescaggi 110m ostacoli uomini: ore 10:50

ore 10:50 Qualificazioni salto in lungo donne: ore 11:15

ore 11:15 Ripescaggi 400m donne: ore 11:20

ore 11:20 Qualificazioni lancio del giavellotto uomini gruppo B: ore 11:50

Ripescaggi 400m ostacoli uomini : ore 12:00

: ore 12:00 Ripescaggi 200m uomini: ore 12:30

ore 12:30 Semifinale 400m uomini : ore 19:35

: ore 19:35 Finale lancio del martello donne: ore 20:00

ore 20:00 Semifinale 400m ostacoli donne: ore 20:07

ore 20:07 Finale salto in lungo uomini: ore 20:20

ore 20:20 Finale 1500m uomini: ore 20:50

ore 20:50 Finale 3000m siepi donne: ore 21:10

ore 21:10 Finale 200m donne: ore 21:40

Mercoledì 7 agosto – Giorno 7

Finale staffetta mista di marcia: ore 7:30

Qualificazioni salto in alto uomini: 10:05

10:05 Batterie 100m ostacoli donne: ore 10:15

ore 10:15 Qualificazioni lancio del giavellotto donne gruppo A: ore 10:25

Batterie 5000m uomini: ore 11:10

ore 11:10 Qualificazioni lancio del giavellotto gruppo B: ore 11:50

Batterie 800m uomini: ore 11:55

ore 11:55 Ripescaggi 1500m donne: ore 12:45

ore 12:45 Finale salto con l’asta donne: ore 19:00

ore 19:00 Semifinale 110m ostacoli uomini: ore 19:05

ore 19:05 Qualificazioni salto triplo uomini: ore 19:15

ore 19:15 Semifinale 400m ostacoli uomini: ore 19:35

ore 19:35 Semifinale 200m uomini: ore 20:02

ore 20:02 Finale lancio del disco uomini: ore 20:25

Semifinale 400m donne: ore 20:45

ore 20:45 Finale 400m uomini: ore 21:20

ore 21:20 Finale 3000m siepi uomini: ore 21:40

Giovedì 8 agosto – Giorno 8

Eptathlon 100m ostacoli donne: ore 10:05

Qualificazioni getto del peso donne: ore 10:25

Ripescaggi 100m ostacoli donne: ore 10:35

ore 10:35 Eptathlon salto in alto donne: ore 11:05

Batterie staffetta 4x100m donne: ore 11:10

ore 11:10 Batterie staffetta 4x100m uomini: ore 11:35

ore 11:35 Ripescaggi 800m uomini: ore 12:00

ore 12:00 Semifinale 1500m donne: ore 19:35

ore 19:35 Eptathlon getto del peso donne: ore 19:35

Finale salto in lungo donne: ore 20:00

ore 20:00 Finale lancio del giavellotto uomini: ore 20:25

Finale 200m uomini: ore 20:30

ore 20:30 Eptathlon 200m donne: ore 20:55

Finale 400m ostacoli donne: ore 21:25

ore 21:25 Finale 110m ostacoli uomini: ore 21:45

Venerdì 9 agosto – Giorno 9

Eptathlon salto in lungo donne: ore 10:05

Batterie staffetta 4x400m donne: ore 10:40

ore 10:40 Batterie staffetta 4x400m uomini: ore 11:05

ore 11:05 Eptathlon lancio del giavellotto donne gruppo A: ore 11:20

Semifinale 800m uomini: ore 11:30

ore 11:30 Semifinale 100m ostacoli donne: ore 12:05

ore 12:05 Eptathlon lancio del giavellotto donne gruppo B: ore 12:30

Finale staffetta 4x100m donne: ore 19:30

ore 19:30 Finale getto del peso donne: ore 19:40

ore 19:40 Finale staffetta 4x100m uomini: ore 19:45

ore 19:45 Finale 400m donne: ore 20:00

ore 20:00 Finale salto triplo uomini: ore 20:10

ore 20:10 Eptathlon 800m donne: ore 20:15

ore 20:15 Finale 10.000 donne: ore 20:55

ore 20:55 Finale 400m ostacoli uomini: ore 21:45

Sabato 10 agosto – Giorno 10

Maratona uomini: ore 8:00

ore 8:00 Finale salto in alto uomini: ore 19:10

ore 19:10 Finale 800m uomini: ore 19:25

ore 19:25 Finale lancio del giavellotto donne: ore 19:40

Finale 100m ostacoli donne: ore 19:45

ore 19:45 Finale 5000m uomini: ore 20:00

ore 20:00 Finale 1500m donne: ore 20:25

ore 20:25 Finale staffetta 4x400m uomini: ore 21:12

ore 21:12 Finale staffetta 4x400m donne: ore 21:22

Domenica 11 agosto – Giorno 11

Maratona donne: ore 8:00