Olga Kharlan torna in gara, squalifica sospesa: l’ucraina sarà in pedana ai Mondiali di scherma Olga Kharlan, la schermitrice ucraina che era stata squalificata per il mancato saluto a un’avversaria russa, è stata ammessa dalla Federazione internazionale di scherma alla gara a squadra dei Mondiali di Milano.

A cura di Alessio Morra

Le polemiche per la decisione di squalificare la schermitrice ucraina Olga Kharlan dopo il mancato saluto alla russa Anna Smirnova in un incontro del torneo individuale di sciabola femminile. In ogni angolo del mondo si è parlato di questa squalifica, che non ha comunque avvantaggiato l'atleta russa, che era stata già eliminata. Ora la federazione internazionale ha fatto sapere che Kharlan è stata ammessa al torneo a squadre, in programma sabato 29 luglio.

A Milano nei Mondiali di scherma nella giornata di giovedì si sono sfidate Olga Kharlan, atleta ucraina, e Anna Smirnova, atleta russa. Kharlan ha vinto agevolmente (15-7). Quando l'incontro termina non c'è il saluto tra le due atlete. Kharlan afferra la sciabola, quasi a voler tenere lontana l'avversaria e facendo quel gesto pensa basti quello credendo che sia ancora in vigore il protocollo Covid.

Il mancato saluto vale un cartellino nero, cioè la squalifica. Smirnova sostiene che il saluto non c'è stato, si siede in pedana, vi resta per quasi 50 minuti. La russa presenta ricorso, che viene in un primo momento respinto. Ma dopo due ore arriva la squalifica per Kharlan. Smirnova non viene ripescata. Fuori entrambe.

La polemica monta, la notizia diventa una delle principali, anche fuori dal mondo dello sport. L'olimpionico Luigi Samele, fidanzato di Olga Kharlan, ha mostrato tutto il suo disgusto per questa decisione: "Sono cresciuto con dei sogni nel cassetto. Negli anni ho capito che non viviamo in un mondo di favole. Nella mia carriera ho visto e capito tante cose che mai e poi mai avrei voluto vedere e capire. Oggi per la prima volta, mi vergogno di far parte di questo sistema! Un sistema dove la prepotenza vince sull'onestà. Un sistema dove le regole sono fatte da pochi e per pochi".

E in lunghissimo post Samele ha aggiunto: "Un sistema dove chi ti può aiutare, non aspetta altro che il tuo fallimento. L'ho provato oggi, non sulla mia pelle, ma sulla pelle di chi mi è caro. Sulla pelle di chi, per amore di questo sport, ha rischiato tutto ed è stato tradito. Nel silenzio! Il silenzio più assordante che abbia mai sentito. Sono fiero di aver sempre combattuto per i miei ideali. Continuerò a farlo. E sono fiero di te! Cammina a testa alta".

Dopo la squalifica per il mancato saluto all'atleta russa, Olga Kharlan torna ufficialmente in gara. L'ucraina è stata regolarmente inserita nel tabellone del torneo a squadra. Una decisione che rinfranca Kharlan che avrà senz'altro una grande voglia di riscatto.