Okoye pubblica per gioco il video della pelle che si deforma e scopre la Cellulitis: si è salvato Lawrence Okoye, olimpionico britannico, ha postato sui social un video relativo alla sua pelle collezionando milioni di visualizzazioni. In realtà ha rischiato grosso.

A cura di Marco Beltrami

Lawrence Okoye ha conquistato un'inaspettata popolarità e non per un particolare risultato sportivo. Il gigante britannico, atleta olimpico, ha mostrato sui social una particolare anomalia nel suo corpo che ha incuriosito milioni e milioni di utenti, rimasti particolarmente colpiti dai suoi video. In realtà però si è trattato di una situazione che sarebbe potuta diventare molto pericolosa, e su cui c'è poco da scherzare. Fortunatamente Okoye è riuscito a porvi rimedio in tempo.

Questo gigante nato alla periferia di Londra, con un passato nel football americano e poi concentratosi sull'atletica e in particolare nel lancio del disco, ha riscontrato un problema assai curioso alla pelle delle sue gambe. Nelle immagini caricate su TikTok, si vede appunto Okoye pressare con le dita la pelle all'altezza della tibia, con un risultato anormale: proprio dove il campione ha esercitato la pressione, è rimasto infatti un solco. Insomma come se la sua pelle fosse di argilla, al punto che sono comparse una serie di tacche o "bottoni".

Inizialmente il discobolo che conquistò la popolarità ai Giochi del Commonwealth quando interruppe l'intervista del vincitore della medaglia d'oro Matt Denny in un video esilarante, sembrava quasi scherzarci su. Dopo aver letto i commenti di molti utenti che sottolineavano la possibilità di possibili problemi al fegato o ai reni, oppure semplicemente ad una carenza alimentare, Okoye ha effettuato i controlli del caso. In un altro video, l'atleta ha spiegato la natura del suo problema: tutto è legato alla cellulitis, ovvero un"infezione batterica che coinvolge gli strati interni della pelle e colpisce soprattutto il derma e il grasso sottocutaneo.

In pratica quest'infezione sarebbe arrivata dopo che il britannico si è ferito alla gamba in un incidente di poche settimane prima. La scarsa attenzione nella protezione della ferita ha favorito l'infezione. Un problema però da non sottovalutare visto che può comportare anche gravi complicazioni di salute, andando ad incidere su sangue, ossa, sistema linfatico, artrite settica, cuore e condizioni del sistema nervoso. Può dunque portare anche all'amputazione, alla sepsi o addirittura alla morte.

Okoye che ha poi risolto il problema postando le immagini del tutto ha spiegato: "Un sacco di persone stavano cercando di dirmi che avevo malattie cardiache o epatiche, malattie renali, cancro, diabete, blah, blah, blah… Ovviamente non è così. Ho avuto un'infezione chiamata cellulitis. Fondamentalmente sono i batteri che entrano nel tuo sistema quando hai una ferita aperta. Come puoi vedere ho queste cicatrici qui da quando mi sono rotto la gamba un paio di settimane fa. Quei folli buchi che avevo nella gamba non esistono più, quindi sono praticamente tornato alla normalità". Fortunatamente se n'è accorto in tempo e non ha rischiato di complicare in modo assai grave la situazione.