Nel SuperG spunta uno sciatore d’eccezione, è un cane: imprendibile, non riescono ad acchiapparlo Nella giornata dell’addio di Matthias Mayer con il trionfo di Odematt ecco “sciatore” d’eccezione che ha fatto capolino sulla pista Stelvio. Di chi si tratta? Di un cane.

A cura di Marco Beltrami

A prendersi la scena sulla neve italiana di Bormio, sulla difficilissima pista Stelvio, è stato ancora una volta Marco Odematt. Lo sciatore svizzero classe 1997 ha ottenuto la quinta vittoria stagionale, la numero sedici della sua carriera. Nella giornata contraddistinta anche dal sorprendente annuncio di Matthias Mayer, che ha deciso di ritirarsi, c'è stata gloria anche per uno "sciatore" d'eccezione che ha fatto capolino sul tracciato. Di chi si tratta? Di un cane.

Non c'è stato niente da fare dunque per gli altri sciatori e in particolare per i padroni di casa. Giornata tutt'altro che positiva per gli italiani, e soprattutto per Paris uscito di scena. Il migliore dei nostri portacolori è stato Christof Innerhofer, che alla sua 301a gara di coppa del mondo è arrivato 19°. Alle sue spalle Giovanni Franzoni 22°, Matteo Marsaglia 25° , Mattia Casse 28° e infine Florian Schieder 30°.

Tutti molto lontani da Odematt che si è preso la vetta della classifica di SuperG, oltre che quella di Gigante. Alle sue spalle l'austriaco Vincent Kriechmayr e poi il connazionale Loic Meillard (1.30.49). In attesa del prossimo appuntamento, ovvero lo slalom speciale notturno dì Garmisch-Partenkirchen (Germania) il 4 gennaio. Sicuramente sulla pista tedesca non c'è uno degli assoluti protagonisti di giornata, ovvero un cagnolino che approfittando un'interruzione, si è fiondato sulla neve.

Uno scatto impressionante quello del simpatico animale che dopo essere entrato per sbaglio nella zona riservata agli atleti in gara è sceso a tutta velocità, rischiando anche in un paio di occasioni di perdere il controllo delle zampe posteriori. Letteralmente imprendibile il cane, capace di sfuggire agli addetti ai lavori che hanno tentato a più riprese di acchiapparlo per trasportarlo fuori tra le risate di tifosi e atleti che si sono gustati la scena. Alla fine a poco a poco, probabilmente anche stanco per la sua performance il cane si è lasciato "accompagnare" fuori, tra gli applausi di tutti i presenti.