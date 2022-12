Mayer all’improvviso annuncia il ritiro dallo sci: “Ho raggiunto il limite” Matthias Mayer ha annunciato improvvisamente il ritiro dall’attività. Lo sciatore austriaco dopo aver effettuato la ricognizione della discesa di Bormio ha ufficializzato il ritiro immediato.

A cura di Alessio Morra

All'improvviso ha detto basta. Matthias Mayer si è ritirato. L'austriaco ha iniziato la stagione 2022-2023 ma oggi dopo aver fatto la ricognizione al Bormio ha deciso di dire stop. Un annuncio a sorpresa quello del discesista figlio d'arte che ha vinto in carriera tre medaglie d'oro alle Olimpiadi: "La mia carriera finisce qui".

Beat Feuz, grande discesista svizzero, nei giorni scorsi aveva dichiarato che si sarebbe ritirato dopo la seconda discesa di Kitzbuhel, quella che tutti voglio fare e soprattutto vincere. Ora a sorpresa il ritiro di Mayer, che ha annunciato l'addio immediato. Lascia lo sci, lo lascia a metà stagione e dopo aver saltato la gara di mercoledì ufficialmente per problemi di stomaco ha effettuato la ricognizione per la discesa che partiva a breve. Giunto al traguardo ha deciso di lasciare l'attività. Pazzesco.

‘Mothl' ha detto: "La mia carriera è terminata in questo momento. Ora è arrivato il momento, sento che è così anche se è stato un buon avvio di stagione. La scorsa è stata il top con il terzo oro olimpico, ora dico basta". Poi successivamente ha aggiunto: "Ho appena fatto la mia ultima ricognizione. Non c’è una ragione principale, semplicemente non ho più il mordente. Ci ho pensato negli ultimi giorni ed è giunto il momento di smettere. Il rischio è stato la mia passione, ma ora ho raggiunto il limite".

E che carriera quella di Matthias Mayer, figlio d'arte – il papà Helmut è stato un campione negli anni '80 – a medaglia ai Giochi di Calgary 1988 e ai Mondiali di Vail 1989 – che ha vinto tre ori alle Olimpiadi – uno a Sochi 2014 due a PyeongChang 2018, mentre a Pechino 2022 ha vinto ‘solo' il bronzo. 11 i successi in Coppa del Mondo, 45 i podi complessivi di Mayer.