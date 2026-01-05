Morto Alessandro Tiberti: volto e voce di Rai Sport aveva 61 anni, era malato da tempo

Il mondo del giornalismo sportivo e non solo è in lutto per la terribile notizia della prematura scomparsa del giornalista Alessandro Tiberti, morto a 61 anni, dopo una lunga malattia. A comunicarlo, la Rai per la quale ha legato gran parte della propria carriera giornalistica, seguendo da vicino numerose edizioni delle Olimpiadi invernali ed estive, ricoprendo il ruolo di vicecaporedattore della redazione Sport Olimpici e Paralimpici di Rai Sport.

La scomparsa di Alessandro Tiberti e il cordoglio Rai: "Esempio e riferimento di giornalismo"

Il cordoglio della Rai è arrivato puntuale, in una nota in cui la televisione di Stato ha espresso tutto il proprio dolore per la scomparsa di Alessandro Tiberti, che è stato volto e voce di Rai Sport per oltre 30 anni: "E' per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano. Anche per questo la Rai – che si stringe affettuosamente ai suoi familiari in questo momento di dolore – lo vuole ricordare con affetto e riconoscenza" ha concluso il comunicato Rai, "come esempio di giornalismo al quale continuare a fare riferimento".

La carriera giornalistica di Tiberti, dalle radio romane a Rai Sport seguendo gli "altri sport"

Assunto in Rai nei primi anni Duemila, Tiberti ha iniziato una carriera nel giornalismo sportivo, di tutto rispetto. In 30 anni ha ricoperto molti ruoli, dando dimostrazione di competenza e qualità da caposervizio, poi da conduttore, telecronista di basket e baseball, e di inviato sempre rivolto all'informazione sportiva. Alessandro Tiberti aveva iniziato nei primi anni 90, diventando giornalista professionista dal 1993, inserendosi da principio anche nel variegato mondo delle radio romane. Molto vicino ai cosiddetti "altri sport", nel corso degli anni, Tiberi si era identificato con trasmissioni dedicate soprattutto al basket, prima di lavorare per Teleroma 56, Videomusic e Persona tv e poi approdare a Rai Sport. Testata per cui ha seguito direttamente diverse edizioni Olimpiche e Paralimpiche.