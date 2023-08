Mondiali di atletica 2023, oggi in gara Stano e Folorunso: programma e dove vederli in TV e streaming Italiani in gara oggi, giovedì 24 agosto, ai Mondiali di Atletica Leggera. Tutte le info su programma, orari, dove vedere le gare in diretta tv, in chiaro e in streaming.

A cura di Marco Beltrami

Il programma di oggi dei Mondiali di atletica vedrà impegnati diversi italiani. La sesta giornata di gara della rassegna iridata di Budapest vede in 11 azzurri in lizza per provare a strappare una medaglia. Occhi puntati sulle finali del lancio del martello femminile e sui 400 ostacoli femminili con la possibilità per Fantini e Folorunso. Attenzione anche ai 35 km di marcia con il campione olimpico e mondiale Stano che sogna un nuovo trionfo. Giornata anche di semifinali, come quella dei 200 metri femminile con Kaddari, e gli 800 metri maschili con Barontini e Tecuceanu. Ecco tutto quello che c'è da sapere su orari e diretta TV.

Il programma di oggi 24 agosto ai Mondiali di Atletica: orari e italiani in gara

Il programma delle gare di oggi degli italiani ai Mondiali di atletica si apre alle 7 con i 35 km di marcia maschile e femminile che vedranno impegnati rispettivamente Agrusti, Giupponi, Orsoni, Stano e Colombi, Curiazzi, Vitiello. Si passa poi dalle semifinali dei 200 metri femminile con Kaddari e con quelle degli 800 metri che vedranno impegnati Barontini, Tecuceanu. Prima però la finale del lancio del martello con Fantini. In serata alle 21:50, Folorunso proverà a stupire nei 400 ostacoli. Questo il programma completo con gli orari delle gare:

07:00 – 35 km di marcia (maschile) – Agrusti, Giupponi, Orsoni, Stano

07:00 – 35 km di marcia (femminile) – Colombi, Curiazzi, Vitiello

19:45 – 200 metri (femminile), semifinali – Kaddari

20:26 – Lancio del martello (femminile), finale – Fantini

2o:.50 – 800 metri (maschile), semifinali – Barontini, Tecuceanu

21:50 – 400 ostacoli (femminile), finale – Folorunso

A che ora gareggiano Fantini e Folorunso oggi e dove vederle in tv

E il giorno della finale dei 400 ostacoli femminile, che chiudono anche il programma. Grande attesa per Ayomide Folorunso che sogna l'exploit. L'ostacolista classe 1996 correrà alle 21:50. Prima ci sarà un'altra azzurra in finale, ovvero Sara Fantini che si giocherà le sue chance nel lancio del martello alle ore 20:26.

La diretta TV delle gare di Fantini e Folorunso sarà trasmessa in chiaro in TV su Rai Sport e Rai 2, ma anche su Sky. Appuntamento per gli abbonati all'emittente satellitare sui canali Sky Sport Summer e Sky Sport Arena. I Mondiali di atletica si possono vedere anche su Eurosport, con streaming su RaiPlay, e Sky Go, NOW, Eurosport.it, Discovery+, DAZN.

Mondiali di atletica in TV e streaming, dove vederli in chiaro sulla Rai

Dove vedere in chiaro in TV i Mondiali di atletica? Le gare di oggi si potranno seguire in chiaro sulla Rai senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti. Per vedere tutti gli atleti azzurri basterà collegarsi sui canali Rai 2 e Rai Sport HD, ovvero la TV di Stato senza alcun costo aggiuntivo. Streaming gratis sulla piattaforma Raiplay.it