Molly Caudery sta per saltare ma qualcosa va storto: la portano via in carrozzina ai Mondiali

Quella di Molly Caudery è una delle storie più tristi dei Mondiali di atletica in corso di svolgimento a Tokyo. L'atleta britannica ha visto spezzarsi il suo sogno di vincere una medaglia nel salto con l’asta, ancor prima di iniziare a competere. Un grave infortunio ha messo ko la classe 2000 durante il riscaldamento pre-gara. Basti pensare che Caudery è stata costretta a lasciare la pista sulla sedia a rotelle e in lacrime per il dolore e la delusione.

Molly Caudery ko ai Mondiali di atletica prima di saltare

La campionessa mondiale indoor 2024 era alle prese con i salti di preparazione nello stadio che avrebbe poi ospitato le gare. Niente di nuovo insomma, ma una routine che Molly Caudery effettua costantemente. Questa volta però qualcosa è andato storto e quando Molly è arrivata nei pressi della zona di salto, colpo di scena: invece di spiccare il volo, ha proseguito la sua corsa finendo sul materasso. Cosa è successo? Subito molto dolorante, l'atleta britannica si è accasciata toccandosi la caviglia.

Cosa è successo prima del salto con l'asta di Molly

Un infortunio le ha impedito di completare le procedure, costringendola a fermarsi. Ha sentito una fitta al piede sinistro che probabilmente ha ceduto proprio nella fase di passaggio dalla corsa al salto vero e proprio. Ci è voluto qualche secondo per Molly Caudery, che ha avuto difficoltà anche a scendere dal materasso: necessario infatti l'aiuto degli addetti ai lavori per accompagnarla. La saltatrice è stata trasportata via disperata sulla carrozzina.

Il grave infortunio e il commento di Caudery

Poco dopo, sui social, ha parlato di quanto accadutole aggiornando anche i followers sulle sue condizioni. Purtroppo brutte notizie: "Per il secondo anno consecutivo sono stata devastata… Mi sentivo pronta a riprendermi dal mio fallimento alle Olimpiadi, ma non ho nemmeno avuto l'opportunità di dimostrare di cosa ero capace. Mi sono rotta i legamenti della caviglia al terzo salto di riscaldamento. Questa non è la fine della stagione che mi aspettavo… Sto cercando di non perdere la mia positività e sto già pensando alla stagione 2026. Grazie a tutti per il vostro supporto".

Alle Olimpiadi di Parigi dello scorso anno, M. Caudery si era presentata da favorita assoluta, con il miglior risultato stagionale a livello mondiale. Forte della sua condizione, ha scelto di rinunciare alle misure intermedie di 4.20 e 4.40 metri, iniziando la gara direttamente da 4.55. Una scelta però fatale: tre errori consecutivi l’hanno estromessa dalla competizione, lasciandola senza classifica e lontana dalla finale. Col senno di poi, sarebbe bastato superare 4.40 al primo tentativo per garantirsi l’accesso, ma l’eccesso di fiducia le è costato caro. In finale sono poi approdate 20 atlete, con ben 9 fermatesi a pari merito al 12° posto. Quest’anno la britannica si è rimessa in carreggiata e ha già siglato la terza misura mondiale del 2025 con un salto da 4.85. Ora la doccia fredda.