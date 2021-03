Giornata storica per il nuoto italiano. Agli Assoluti di nuoto sincronizzato che sono andati in scena nella Piscina Comunale di Riccione Giorgio Minisini ha conquistato il titolo italiano nel "solo". Un risultato eccezionale per un uomo in una disciplina tradizionalmente praticata dalle donne. Minisini ha staccato di 5 punti Marta Murru, famosa anche per essere stata finalista a Miss Italia nel 2018.

Giorgio Minisini ha riscritto la storia del Nuoto sincronizzato. L'atleta romano ha dominato il "Solo", con il punteggio di 89.1333 (esecuzione 26.6000, impressione artistica 35.7333, difficolta' 26.8000). Si tratta di un trionfo epocale in una disciplina che "appartiene" solitamente alle ragazze, capaci fino ad oggi d'imporsi con la loro grazia e appunto femminilità. E invece Minisini si è confermato perfetto, muovendosi sulle note del brano raccontato dal giornalista Rai Andrea Fusco e cucitogli addosso dal compositore Massimo Tiburzi.

Un'esibizione praticamente perfetta per il 25enne iridato allenato da Rosella Pibiri tesserato per Aurelia e Fiamme Oro, che ha superato di ben 5 punti quella che è considerata la "reginetta" Marta Murru, finalista a Miss Italia nel 2018. Una soddisfazione enorme per Minisini che ha poi piazzato la doppietta in acqua conquistando il titolo iridato anche nel doppio misto con Lucrezia Ruggiero. Momenti che il nuotatore azzurro, già vincitore di una medaglia d'oro ai Mondiali a Budapest 2017, non dimenticherà mai: "Sono molto contento della gara e soprattutto per essere riuscito a fare questo singolo a cui sto pensando da un anno e mezzo. Sono soddisfatto del risultato e del responso dei giudici, che mi hanno fatto sentire finalmente all'altezza dell'immagine internazionale che ricopro".