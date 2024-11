video suggerito

Mike Tyson: “A giugno sono quasi morto. Ho fatto 8 trasfusioni, perso metà del mio sangue e 11 chili” Mike Tyson ha affidato ai social la sua impressione dopo l’incontro con Jake Paul della scorsa notte: “Sono quasi morto a giugno. Ho fatto 8 trasfusioni di sangue. Ho perso metà del mio sangue e 25 libbre in ospedale e ho dovuto lottare per rimettermi in salute per combattere, quindi ho vinto”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Mike Tyson affida ai social le sue impressioni dopo l'incontro di boxe perso con Jake Paul sul ring dell'AT&T Stadium di Arlington, in Texas, casa dei Dallas Cowboys. Davanti a 80.000 spettatori e superstar provenienti da tutto il mondo, il 58enne campione si è battuto per 8 round anche se solo nei primi 2 è riuscito a dare tutto se stesso. Attraverso il suo account ufficiale, Tyson ha voluto far sapere al mondo quale fosse stato il primo pensiero dopo quella folle notte che l'ha visto comunque grande protagonista atteso davvero da tutto il mondo dello sport.

"Questa è una di quelle situazioni in cui hai perso ma hai comunque vinto. Sono grato per la scorsa notte – ha scritto Mike Tyson sul suo account X -. Nessun rimpianto per essere salito sul ring un'ultima volta. Sono quasi morto a giugno. Ho fatto 8 trasfusioni di sangue. Ho perso metà del mio sangue e 11 chili in ospedale e ho dovuto lottare per rimettermi in salute per combattere, quindi ho vinto". Parole colme di emozione, passione e forza che hanno portato Tyson a spingersi oltre pur di regalare al mondo una sua ultima apparizione sul ring.

"Vedere i miei figli vedermi affrontare e finire 8 round con un combattente di talento che ha la metà dei miei anni di fronte a uno stadio gremito dei Dallas Cowboy è un'esperienza che nessun uomo ha diritto di pretendere.". Il messaggio di Tyson si chiude con un semplice ma fortissimo "Grazie". Jake Paul, giustamente elogiato da Tyson, dopo i primi due round ha notato anche lui che Iron Mike faticava a sferrare ulteriori colpi, e non ha mai dato la sensazione di voler infierire trascinando il match alla sua naturale conclusione.

Le parole di Tyson che ha condiviso con tutti ciò che ha vissuto

È stata dunque una vittoria con onore all'avversario, come è giusto che sia in questi casi. Tyson nel suo post non ha nascosto le proprie difficoltà fisiche e i problemi vissuti nei mesi precedenti a questa sfida che aveva già modificato la sua data. Ha condiviso con tutto il mondo i suoi momenti difficili che nonostante questo è riuscito a superare grazie alla sua enorme passione per questo sport che l'ha portato a vivere una notte, come quella di ieri, che sicuramente farà fatica a dimenticare.