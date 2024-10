video suggerito

Mike Tyson a 58 anni ha un collo fuso nell’acciaio: mostra il macchinario con cui lo allena Mike Tyson continua gli allenamenti in vista del combattimento contro Jake Paul del prossimo 15 novembre: l’ex campione del mondo dei pesi massimi mostra il macchinario con cui allena il collo, che appare possente come ai bei tempi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

La data del 15 novembre si avvicina sempre più e cresce l'attesa per il combattimento tra Mike Tyson e Jake Paul, un'esclusiva mondiale Netflix che si prevede frantumerà tutti i dati di ascolto, alla luce dell'hype che da mesi circonda il match, originariamente previsto per lo scorso 20 luglio e poi rinviato a causa di un'ulcera che Iron Mike ha sofferto a bordo di un aereo. Adesso non c'è nulla che sembra possa far saltare l'incontro e gli allenamenti dei due proseguono a tambur battente, con annessa sfida sui rispettivi social a pubblicare video che possano spaventare l'avversario. L'ultimo filmato postato da Tyson – e visto su X da quasi 25 milioni di persone – mostra l'ex campione del mondo dei pesi massimi impegnato nell'allenare il collo: immagini impressionanti per la forza che sprigiona ancora a 58 anni.

Mike Tyson faccia a faccia con Jake Paul in un evento di promozione del match del 15 novembre

Mike Tyson allena anche il collo in vista del combattimento con Jake Paul

Il video ritrae Tyson seduto ad un macchinario e lavorare col collo contro resistenza, sia effettuando una serie di flessioni in avanti che piegandolo di lato. A dispetto degli anni che passano – e che nei mesi scorsi hanno alimentato le polemiche sui pericoli di allestire un incontro in età così avanzata e contro un avversario più giovane di lui di 31 anni – Iron Mike appare in grande forma, con la muscolatura possente ed anche una buona velocità nell'esecuzione di figure sul ring. "Mentre Jake continua a parlare, io continuerò ad allenarmi. Lo fotterò", recita la didascalia a corredo del video.

Jake Paul non è da meno: abbatte uno sparring partner che è un ottimo peso massimo

In effetti, quanto a parole, l'ex youtuber non si risparmia decisamente: "Vado al suo parco giochi e gli spacco il culo", è stata una delle ultime dichiarazione di Paul, che peraltro pubblica anche lui video dei suoi allenamenti in cui ci dà dentro parecchio. Uno degli ultimi lo mostra mettere KO uno sparring partner non banale, anzi tutt'altro: si tratta di DeAndre Savage, un peso massimo imbattuto dopo il suo passaggio al professionismo, con 6 vittorie (tutte per KO) e 2 no contest negli 8 combattimenti disputati, attualmente numero 15 nella classifica WTA. Paul lo abbatte con un preciso diretto destro d'incontro, mostrando buona tecnica.

Tra meno di un mese sapremo se sul ring dell'AT&T Stadium in Texas, davanti a 80mila persone, sarà vero match – come sembra – oppure un'esibizione con sotteso accordo a non farsi male.