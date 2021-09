Michieletto e compagni potrebbero difendere il titolo in casa: l’Italia si candida agli Europei 2023 L’Italia fresca campione europea di pallavolo potrebbe difendere il titolo conquistato contro la Slovenia in Polonia, tra le mura amiche. La Fipav ha presentato la candidatura per l’edizione 2023 e lo straordinario trionfo dei ragazzi di De Giorgi potrebbe essere il volano perfetto per convincere la Confederazione Europea.

A cura di Alessio Pediglieri

La Federvolley ha presentato richiesta formale alla CEV per la candidatura per gli Europei di pallavolo 2023. Se verrà accettata, l'Italia potrà difendere il titolo continentale appena conquistato tra le mura amiche. Un'idea che era nata ben prima del trionfo straordinario dei ragazzi di Fefè De Giorgi sulla Slovenia a Katowice di due giorni fa, anche se il successo azzurro può fare da traino per la decisione finale.

Difendere il titolo europeo davanti al proprio pubblico, giocando in casa, con tutti i favori del pronostico. Un sogno? Forse, o forse realtà perché tra le aspiranti a ospitare gli Europei di pallavolo 2023 c'è anche l'Italia. Se così fosse, sarebbe tutto straordinario, il coronamento di un epocale ritorno nel volley che conta, dopo una lunghissima attesa durata 16 anni. La più giovane nazionale del torneo che si è disputato in Polonia, avrebbe sulle spalle due stagioni di esperienze in più e potrebbe approcciarsi all'evento, oltre che da campione in carica, anche da padrona di casa.

L'idea iniziale di proporre il nostro Paese come ospitante il torneo continentale era già balenata in estate, a giugno, quando il Presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, aveva manifestato l'intenzione di sottoporre all'attenzione della CEV anche la nostra candidatura. "Una importantissima occasione per rilanciare questo sport nei nostri palazzetti" aveva detto il numero 1 della Federvolley ben lontano da pensare cosa sarebbe accaduto da lì a tre mesi.

La vittoria degli Europei in Polonia da parte della nazionale italiana diventa dunque un volano ulteriore e rinforza la posizione del nostro Paese. Sarebbe straordinario vedere Michieletto, Romanò, Giannelli difendere il titolo in casa, davanti al proprio pubblico. Bisognerà attendere però l'ufficialità della CEV (la Confederazione Europea di Volley) che avrà l'ultima voce in capitolo sulla vicenda, sia per il Paese ospitante, sia per la formula (ospitare un girone o la fase finale) sia per le città.