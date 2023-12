Messner spaventa tutti con un messaggio, ma è solo un bilancio: “Non mi resta molto tempo” Messner ha fatto preoccupare i suoi followers con un messaggio postato sui social, ma ha provveduto poi a chiarire il senso delle parole. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Reinhold Messner ha tenuto tutti con il fiato sospeso, un po’ come quando si rendeva protagonista di una delle sue eccezionali arrampicate ed esplorazioni. Il celebre alpinista italiano aveva alimentato la preoccupazione dei suoi tifosi e fan, dicendo di essere "arrivato alla fine". Il classe 1944 attraverso un nuovo messaggio sui suoi profili social ha voluto chiarire il senso delle sue parole, improntate al pragmatismo.

"Me ne vado con la coscienza pulita, sapendo di essere stato una brava persona, dato il meglio di me, un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello. Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine". Questo il contenuto di un post che aveva fatto pensare al peggio e che, come confermato da tantissimi commenti d'incoraggiamento e sostegno sembrava dimostrare che c'era qualcosa che non andava nell'alpinista di Bressanone.

Forse proprio a seguito dei tanti commenti ricevuti, Messner ha precisato anche con un pizzico di ironia: "L'anno prossimo compio 80 anni e mi rendo conto che non mi resta molto tempo. La morte è un fatto. Non voglio far preoccupare nessuno. Sto alla grande e sono felice di poter ripensare ad una bella vita con alti e bassi e ora di vivere serenamente i miei ultimi dieci anni. Cmq non sono l'unico a morire! RM".

Sospiro di sollievo dunque per tutti i seguaci e i tifosi di Messner, che potrebbe magari regalare ancora emozioni dopo una vita davvero al limite. Tra le tante imprese, quella senza dubbio più importante è quella che gli ha permesso di diventare il primo alpinista al mondo ad aver scalato tutte le quattordici cime del pianeta che superano gli 8 000 metri sul livello del mare, in condizioni di estrema difficoltà. Uno dei più grandi himalayisti di sempre, con all'attivo anche le traversate di Antartide, Groenlandia e Deserto del Gobi.

D'altronde che Messner si sentissse in grande forma nonostante le tante primavere lo si era già capito. Raggiunto al telefono dai cronisti, il quasi 80enne ha dichiarato: "Sto bene, benissimo… Ma non ho più vent'anni e neanche sessanta". Ad attenderlo c'è l'India dove resterà fino a fine anno: "Io sto arrivando alla fine e accetto questo fatto. Non chiudo gli occhi davanti ai fatti reali. Ma questo non significa che io non abbia idee e progetti".