McGregor prepara il rientro e annuncia la sfida a Paul, ma è il fratello sbagliato: "È disperato" Ancora infinite schermaglie verbali tra Conor McGregor e i fratelli Paul con l'ilrandese che ha annunciato il suo rientro nel 2025 ma annunciando l'avversario sbagliato, Logan. "Ha cercato disperatamente uno di noi" ha sottolineato Paul rivelando che il primo a essere stato contattato era stato proprio lui: "Non c'è nulla da fare, ha bisogno dei Paul…"

Ancora tiene banco il possibile rientro nel grande circo della lotta di Conor McGregor, fermo al palo oramai da due anni e mezzo dopo la frattura subita alla gamba. The Notorious ha annunciato a più riprese che nel 2025 sarà il suo l'incontro dell'anno e su cui sta già lavorando da tempo a tal punto che ha contatti con facoltose famiglie indiane, Paese deputato per il ritorno in grande stile. Ha anche anticipato il suo avversario, Logan Paul ma c'è un problema. Negli ultimi giorni Jake Paul ha rivelato che non sarebbe del tutto reale e che è lui che è stato contattato inizialmente dall'irlandese: "Ora abbiamo capito il disperato tentativo, ha bisogno dei Paul per ritornare ad essere qualcuno".

Botta e risposta, al momento, a suon di post su account che viaggiano a cifre pazzesche di follower: se si mettono insieme i vari account di Conor McGregor e dei fratelli Paul, Jake e Logan si superano abbondantemente i 22 milioni di utenti. A conferma che quando qualcuno di loro scrive, il riverbero è semplicemente mondiale così come in questi giorni di schermaglie verbali in attesa di rivedersi sul ring, cosa molto probabile con tre possibili date: luglio, agosto o settembre 2025.

La "rivelazione" di McGregor, il ritorno al combattimento nel 2025

McGregor in persona, infatti, ha rivelato all'inizio di questo mese di aver accettato un'offerta a sorpresa, per affrontare Logan Paul in un incontro-esibizione in India l'anno prossimo nel panorama dell'WWE e non dell'UCL. Successivamente, il reporter Ariel Helwani ha rivelato che si sono svolti i colloqui preliminari sull'incontro, che potrebbe aver luogo grazie al miliardario indiano Anant Ambani che, però, inizialmente voleva che fosse Jake l'uomo di fronte a McGregor nello scontro, smentendo le parole dell'irlandese. E scatenando la nuova querelle social tra le parti.

L'infinita guerra verbale tra i Paul e McGregor sui social

Il corrispondente di boxe di ESPN Salvador Rodriguez, ha sostenuto successivamente che un incontro proprio tra Jake Paul e Conor McGregor sarebbe così giunto "sul tavolo", non prima della metà del 2025. Quest'ultima sensazionale conferma era seguita ad un post sibillino di Jake, con una criptica anteprima di un "grande annuncio a gennaio". Il che ha solleticato l'interesse mondiale e il gossip è salito alla ribalta visto che i due da sempre si scambiano ripetute frecciatine e di recente, McGregor ha criticato aspramente lo scontro incrociato di Jake con la leggenda della boxe Mike Tyson il mese scorso: "Un allenamento di 16 minuti con i guantoni. Vaff…"

Jake Paul sbugiarda McGregor: "Ha bisogno disperato di noi"

Non sono mancate le repliche online, con relativi insulti personali anche molto pesanti, con Jake Paul che ha ripreso la guerra verbale con McGregor quando l'irlandese ha reso pubblica la sua potenziale esibizione con Logan. "Ora ha senso il motivo per cui Conor Mcgregor e il suo team dirigenziale hanno cercato disperatamente di convincere MVP a negoziare un incontro tra noi" ha sottolineato evidenziando il fatto che McGregor pur di ritornare ha contattato entrambi i fratelli pur di averne almeno uno disponibile. "Come abbiamo detto loro in privato e ora lo dico pubblicamente.L'unico modo in cui siamo disposti a valutare un incontro tra me e Conor in un pugilato professionistico/MMA è se Dana White /UFC sono direttamente al tavolo o chiariscono che sono d'accordo con le discussioni. È chiaro a tutti oramai: McGregor ha bisogno dei Paul".