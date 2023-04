McGregor irrompe nello spogliatoio di Garcia dopo il K.O. contro Davis: vuole la rivincita Al termine del match di boxe per il titolo dei pesi leggeri tra Davis e Garcia la leggenda della MMA Conor McGregor ha fatto irruzione nello spogliatoio del pugile sconfitto e, in un animato dialogo, ha inneggiato ad una rivincita immediata tirando in ballo una clausola che avrebbe penalizzato proprio il messicano.

A cura di Michele Mazzeo

Nella notte a Las Vegas è andato in scena l'attesissimo match di boxe con in palio il titolo mondiale dei pesi leggeri tra i due grandi protagonisti della categoria: da un lato il "cattivo" Gervonta Devis, dall'altro il "bravo ragazzo" Ryan Garcia. Ad imporsi per K.O. tecnico alla settima ripresa di quello che è stato già etichettato come il "match dell'anno" tra i due pugili fin lì imbattuti è stato il "vecchio" boxuer di Baltimora che con un montante al fianco sinistro ha chiuso la questione restando così l'unico dei due a mantenere immacolato il suo score e alzare al cielo la prestigiosa cintura della WBA.

A prendersi la scena nel post-match è stato però un protagonista inatteso, vale a dire la leggenda della MMA Conor McGregor che, dopo aver seguito l'incontro dalle tribune della T-Mobile Arena, ha fatto irruzione nello spogliatoio dello sconfitto Ryan Garcia con il quale ha avuto un animato dialogo. Lex lottatore UFC è stato filmato mentre con grande trasporto si complimentava con il 24enne di origine messicana e mostrava tutta la sua ammirazione per quanto mostrato sul ring nonostante la sconfitta: "Tutto il rispetto del mondo per te. Sei il futuro. Ti terrò d'occhio per tutto il tempo. Voi siete i due più grandi nomi della divisione. Voglio rivederlo" sono infatti le parole rivolte dall'irlandese a Garcia tra glia applausi dei presenti.

McGregor ha poi chiosato ribadendo il fatto di voler vedere al più presto una rivincita tra i due pugili ma anche ritirando fuori un argomento che ha sollevato molte polemiche prima del match: "Voglio rivederlo il prima possibile e voglio rivederlo senza clausole di reidratazione. Dico sul serio!" ha difatti concluso quello che è considerato il più grande lottatore MMA di tutti i tempi. Evidente il riferimento a quella clausola che impediva ai due pugili di presentarsi al match con un massimo di 4 kg in più rispetto ai 61 kg che i due avevano al momento della pesatura ufficiale. Una clausola che già nel momento in cui era stata pattuita sembrava proprio sfavorire Ryan Garcia.