Matthew Selt umiliato da un esordiente sconosciuto ai Masters di biliardo: la reazione è furiosa Ancora una volta Matthew Selt, campione britannico di biliardo, ha dato in escandescenze: ai Masters in Germania è stato clamorosamente eliminato dall’esordiente Artemijs Zizins. Davanti all’incredibile colpo di fortuna del 18enne esordiente lettone, Selt ha dato di matto inveendo contro di lui e l’arbitro lanciando in aria le stecche. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Matthiew Selt lo ha rifatto ancora: il campione britannico di biliardo è andato in escandescenza negli ultimi Masters disputati in Germania quando si è visto battuto da un giovane lettone di soli 18 anni, esordiente assoluto, Artemijs Zizins. Il 39enne numero 22 al mondo ha perso letteralmente la testa, prima sbraitando durante le esecuzioni di Zizins, per poi scaraventare le stecche a fine partita, non prima di aver attaccato l'arbitro che gli chiedeva contegno e decoro.

Nuove scene imbarazzanti da parte di Matthew Selt sono andate in diretta TV durante i Masters di snooker che si stanno svolgendo in Germania. Battuto da un giovanissimo e sconosciuto esordiente, il 18enne Artemijs Zizins al debutto assoluto tra i professionisti, non ha apprezzato per niente la sconfitta e così quando il lettone ha infilato una palla decisiva con un vero e proprio colpo di fortuna, Selt non ha retto più la tensione, inveendo e poi scatenandosi a partita conclusa.

Zizins vince grazie ad un colpo di fortuna: Selt gli urla contro

Il colpo di Zizins è stato davvero un colpo fortunato, perché per il diciottenne – evidentemente emozionato – ha sbagliato tutto con la biglia che invece di andare in una direzione è andata in quella opposta. Ma la dea bendata gli ha dato comunque una mano, regalandogli poi la possibilità di siglare il punto decisivo. "Oh mio Dio", ha urlato Selt, prima di lanciare un oggetto su un tavolino accanto a lui di fronte a quanto accaduto sul tavolo di biliardo, in diretta televisiva.

La rabbia di Selt esplode: stecche lanciate e grida all'arbitro

Poi, una volta terminata la partita, ha velocemente stretto la mano a Zizins senza badarlo di uno sguardo, per poi far esplodere la sua rabbia. Fuori dal campo visivo della telecamera si sentono i suoni delle stecche lanciate via, mentre l'arbitro si avvicina quasi a confortare il ragazzino effettivamente intimorito da quanto accaduto. L'arbitro alla fine invita Selt a calmarsi e a riprendere contegno, ma per tutta risposta si sente l'inglese sbraitare: "Ma stai zitto!"

La reazione scomposta al Saudi Masters che gli valse 600 mila euro

Non è la prima volta che Selt sale alla ribalta delle cronache di biliardo e non per i suoi colpi vincenti, anzi. Lo scorso settembre, al Saudi Masters che si stava svolgendo in Arabia, decise di colpire una palla con la mano dopo aver sbagliato un tiro facilissimo. Un gesto che gli è valso la squalifica e l'impossibilità di raggiungere il mostruoso jackpot in palo da 600 mila euro.