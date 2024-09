video suggerito

Il campione di biliardo Matthew Selt la combina grossa: il gesto di reazione gli costa 600 mila euro Durante il Saudi Arabia Master, il campione inglese di biliardo, Matthew Selt ha dovuto abbandonare l'evento dopo uno scomposto gesto di reazione. Che gli è costato l'impossibilità di arrivare al jackpot in palio, dalla cifra monstre di 600 mila euro.

A cura di Alessio Pediglieri

Scena inedita al tavolo di biliardo durante l'ultima Saudi Arabia Masters, uno dei principali tornei internazionali di snookers più ambiti dai professionisti del settore. Protagonista il campione inglese Matthew Selt che ha clamorosamente abbandonato il torneo durante il suo quarto turno a seguito di uno scomposto gesto di reazione. Il numero 33 del mondo stava affrontando Pang Junxu quando, in svantaggio, ha fallito l'ennesimo colpo per poi prendere una biglia e scagliarla sul tavolo insegno di stizza. Mossa che gli è costata carissima: esclusione dal torneo che ha in palio un montepremi monstre da quasi 600 mila euro.

L'errore di Selt e il gesto di reazione che gli costa il torneo

Selt si trovava in svantaggio al quarto turno del torneo arabo e ha provato la clamorosa rimonta nei confronti di Junxu. Ma proprio nel momento decisivo in cui avrebbe potuto accorciare sul proprio avversario, l'inglese ha compiuto un errore banale, non riuscendo a infilare in buca la biglia nera, in un colpo che sembrava apparentemente facile. Set ha sorprendentemente mancato il bersaglio, prima ancora più sorprendentemente, di reagire con un gesto di pura frustrazione: ha preso una palla rossa con la mano e l'ha gettata via.

Per Selt niente montepremi in palio, tra i più alti in assoluto

Il gesto inconsulto di Selt è costato carissimo all'inglese che non avrà più la possibilità di lottare per il lucroso jackpot da quasi 600 mila euro in palio, assegnato al vincitore del torneo. Si tratta di una cifra monstre nel circuito di snooker, che tocca livelli importanti, parificando quello messo in palio da uno degli eventi più importanti in assoluto, il World Championship al Crucible.

La rabbia di Selt e le stecche rotte durante il viaggio

Non è stato un torneo facile per Selt che due gironi prima aveva rivelato di aver partecipato al Torneo arabo con alcune stecche rotte. Erano state danneggiate durante il volo, come lo stesso giocatore aveva spiegato: "Si è spezzata in due e mi sono dovuto fare spedire alcune stecche da casa e una dalla Thailandia. Poi ho trovato un falegname locale che ha limato un po' di legno e ha usato un adesivo estremamente forte per rimetterle insieme". Un contrattempo che di certo avrà influito ad aumentare il grado di stress, poi sfociato nel peggiore dei modi.