video suggerito

Massimo Stano scrive la storia: nuovo record del mondo nella 35 km e oro agli Europei a squadre Massimo Stano scrive la storia: medaglia oro nella 35 km agli Europei a squadre e nuovo record del mondo. Un’impresa memorabile per l’atleta azzurro a Podebrady, in Repubblica Ceca: sgretolato di quasi un minuto il precedente record del canadese Evan Dunfee. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

A cura di Vito Lamorte

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Massimo Stano scrive la storia: medaglia oro nella 35 km agli Europei a squadre e nuovo record del mondo. Un'impresa memorabile per l'atleta azzurro a Podebrady, in Repubblica Ceca: il marciatore pugliese trionfa nella manifestazione continentale a squadre con il primato mondiale dei 35 km di marcia in 2h20:43.

Sgretolato di quasi un minuto il precedente record del canadese Evan Dunfee stabilito in marzo (2h21:40). Gli azzurri conquistano anche la medaglia d’oro a squadre grazie al quarto posto di Riccardo Orsoni (2h26:09 PB) e al nono di Matteo Giupponi (2h28:57).

Stano, che impresa! È suo il record del mondo nella 35 km

Massimo Stano ha scritto una pagina incredibile della storia dell'atletica italiana e mondiale. Il campione olimpico nella 20 km a Tokyo 2020 e nel 2022 oro iridato nella 35 km, è riuscito a fare la differenza negli 11 chilometri finali andando prima a superare il polacco Maher Ben Hlima, appesantito da due ammonizioni, e poi ha aumentato il vantaggio sul tedesco Christopher Linke, secondo in 2 ore 23'21.

Bronzo per lo spagnolo Miguel Angel Lopez (2h23'21") e quarto posto per l'altro azzurro Riccardo Orsoni (2h26″09, primato personale). Nono Matteo Giupponi in 2h28″57.

Grazie alla sua super prova l'Italia ha conquistato anche la medaglia d’oro a squadre e il suo tempo ha migliorato il record del mondo nella 35 km: ora è del marciatore pugliese il primato mondiale in questa specialità (2h20:43).

Italia femminile, medaglia d'oro a squadre: nuovo record per Antonella Palmisano

La Nazionale femminile che è arrivata sul gradino più alto del podio come squadra grazie al secondo posto, sempre sui 35 km, di Antonella Palmisano che ha centrato il nuovo record italiano in 2h39″35 alle spalle della spagnola Maria Perez (2h38'59") campionessa olimpica a Parigi. Bronzo per Nicole Colombi (2h41″47), quinta l'altra azzurra Federica Curiazzi (2h45″39).