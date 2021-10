Marcell Jacobs ha vinto 2 ori olimpici ma è fuori dalle nomination di atleta dell’anno Il campione olimpico dei 100 metri ai Giochi Tokyo, uno dei quattro protagonisti della staffetta 4X100 che ha conquistato l’oro nel Sol Levante è fuori dalle nomination della World Athletics per eleggere l’atleta dell’anno. Escluso anche Gianmarco Tamberi, oro nel salto in alto e in cima al Ranking di specialità. La decisione e le motivazioni della Federazione Mondiale di atletica fanno discutere.

Marcell Jacobs escluso dai dieci atleti in nomination per il titolo di atleta dell'anno della World Athletics. Una notizia che desta scalpore: possibile che il campione olimpico dei 100 metri ai Giochi di Tokyo (con il tempo di 9″80), uno dei quattro protagonisti della staffetta 4X100 che ha conquistato l'oro non trovi posto nemmeno tra le candidature? Sì. Incredibile ma è così. Nemmeno l'altro successo conquistato dallo sprinter azzurro è stato preso in considerazione in un'annata straordinaria sotto il profilo dei risultati ottenuti: la vittoria del titolo europeo indoor dei 60 metri.

Secondo la federazione mondiale di atletica leggera le imprese dell'italiano nell'edizione del Sol Levante non sono abbastanza rilevanti da figurare almeno in nomination, almeno secondo le motivazioni ufficiali. "Le candidature sono state selezionate da una giuria internazionale di esperti di atletica leggera, composta da rappresentanti di tutte e sei le aree continentali". Escluso anche un altro azzurro: Gianmarco Tamberi, che ha infilato al collo il metallo più prezioso nel salto in alto in Giappone ed è in cima al Ranking mondiale di specialità alla luce degli altri successi ottenuti nelle gare post-olimpiche.

Jacobs escluso dalle nomination di atleta dell'anno

L'assenza di Marcell Jacobs è un pugno nello stomaco, quasi uno sgarro fatto all'uomo e allo sportivo che ha conquistato il trionfo alle Olimpiadi in maniera pulita, al culmine di un lavoro che ha avuto una duplice matrice: allenamenti serrati e introspezione che gli ha permesso di migliorare aspetti emotivi e approccio alle sfide (quest'ultima grazie al supporto del mental coach raccontato dallo stesso Jacobs). "Le nomination – si legge nella nota ufficiale – riflettono la notevole gamma di prestazioni eccezionali a cui lo sport ha assistito quest'anno, ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, circuiti di incontri di un giorno e altri eventi in tutto il mondo". Chi sono gli altri atleti designati dalla World Athletics? Eccoli in ordine alfabetico.