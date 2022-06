Magica doppietta d’oro agli Europei di Ginnastica ritmica: le Farfalle azzurre riscrivono la storia Le ragazze azzurre strappano un doppio eccezionale successo a Tel Aviv: primo oro continentale assoluto nell’esercizio misto nella storia dell’Italia. Ennesimo riscatto dopo la rabbia per l’ingiustizia subita.

A cura di Alessio Pediglieri

Doppietta straordinaria e storica per le Farfalle azzurre che conquistano la medaglia d'oro in entrambe le finali di specialità nei nastri e con le palle, all'Europeo di Tel Aviv, in Israele nella giornata finale che rappresenta il trionfale exploit del nostro movimento a livello continentale. Era dal 2018 le nostre azzurre non salivano sul primo gradino nei cerchi e il successo con le cinque funi mancava addirittura dal 2008 nell'edizione torinese. Un trionfo che ha riscritto la storia perché questa volta abbiamo conquistato il numero più alto di sempre di successi. Con i 5 cerchi le azzurre hanno conquistato (con 36.650 punti) l'oro su Israele e sulla Bulgaria. Primo posto ottenuto in modo impeccabile con i 3 nastri e le 2 palle primeggiando sulla Spagna e l'Azerbaijan.

Si tratta del primo titolo continentale assoluto nell’esercizio misto nella storia dell'Italia, che aveva sfiorato il gradino più alto del podio e la medaglia più preziosa in altre quattro occasioni nella specialità: nel 2006, 2008, 2010 e nel 2018 si era solamente accarezzato un sogno che oggi in Israele si è trasformato in una splendida realtà. Una serie di prove perfette che hanno dato smalto alle Farfalle azzurre e ridato loro la dignità strappata per le ingiustizie subite nella giornata di ieri.

Trascinate dalla capitana Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Martina Santandrea, Daniela Mogurean e Laura Paris si sono distinte con una prestazione che ha strappato, oltre il miglior punteggio, anche applausi e consensi da parte del pubblico presente. Le ragazze allenate da Emanuela Maccarani si sono così meritate l'oro senza alcuna ombra. Che era piombata pesante dopo l'ingiustizia subita nell’all-around.

Ma cos'era accaduto di così grave da far gridare allo scandalo sui social la capitana azzurra Alessia Maurelli, felice ma profondamente amareggiata per un alloro strappato via ingiustamente da una giuria smaccatamente di parte? Avanti a tutte nell'esercizio misto, la farfalle azzurre erano riuscite a compiere una prova impeccabile anche ai cinque cerchi. Eppure, nel punteggio finale, la giuria ha assegnato un punteggio maggiore alle ginnaste padrone di casa, rappresentanti la nazionale israeliana, in modo così evidente da ribaltare le prime due posizioni del podio.