Mad Kurt Chapman muore a 26 anni, il mondo del wrestling dice addio al lottatore "folle" Il decesso del combattente inglese è avvenuto in circostanze poco chiare, ancora ignote le cause della tragedia. Kurtis Chapman, er il nome fuori dal ring, aveva iniziato la sua carriera a 17 anni ed era stato definito uno dei lottatori più tecnici sul quadrato.

Mad Kurt era il soprannome che, da lottatore lo ha accompagnato, sul ring del wrestling professionistico. Per poco tempo ma abbastanza per ritagliarsi una nicchia di fans per le sue esibizioni. È morto a 26 anni in circostanze ancora poco chiare, tant'è che la cause del decesso non sono state ancora rese note. Kurtis Chapman (nella foto in apertura) s'era guadagnato il nomignolo di "folle" per il modo in cui si esibiva sul ring e interpretava il ruolo di combattente. Il circuito britannico Revolution Pro Wrestling ha dato l'annuncio definendo la tragedia una "enorme perdita per la scena del wrestling del Regno Unito".

La carriera da professionista era iniziata nel 2014. In pochi credevano che quel ragazzo dal fisico esile e dalla muscolatura tutt'altro che adatta agli scontri con avversari di stazza superiore sarebbe riuscito a conquistarsi uno spazio di notorietà importante. Lo ha fatto grazie anche all'abbigliamento che sceglieva, a cominciare da una tuta colorata che assomigliava a un pigiama fino ai più classici slip che avevano le iniziali del suo nome impresse nella parte retrostante.

Non aveva i bicipiti ‘gonfi' ma il "folle" Kurt aveva nell'agilità dei movimenti e nella destrezza delle reazioni la sua arma migliore. Chi l'ha affrontato e chi ne ha osservato le prestazioni lo ha definito uno dei lottatori tecnici più dotati. "Noi della Revolution Pro Wrestling abbiamo il cuore spezzato nel segnalare la perdita del nostro caro amico. Abbiamo visto Kurtis crescere da ragazzino che amava il wrestling fino a diventare uomo e atleta professionista. Non lo dimenticheremo mai".

La carriera di Chapman è stata brevissima ma intensa. A 17 anni ha fatto il suo debutto sul ring gareggiando anche nel solco di Progress Wrestling e IPW. Ha messo in bacheca il titolo RevPro Wrestling British Cruiserweight e lo ha tenuto stretto a sé per un anno. A giugno 2023 s'è misurato in uno degli ultimi combattimenti sostenuti, quando ha difeso con successo il suo Resurgence Arthouse Championship.

Il suo stile divertente, tale da appassionare il pubblico, e la forte abilità che mostrava nel wrestling tecnico, che predilige le prodezze acrobatiche ed esalta le qualità ginniche, lo hanno reso un'attrazione per i tifosi di tutta la Gran Bretagna. "Kurt rappresentava tutto ciò che c'è di bello nel wrestling. Non era solo un artista rispettato, ma un caro amico. Ci mancherà non solo lui, ma anche le risate e la luce che ha portato a tutti noi con affetto".