L’uomo più forte al mondo si scopre fragile dinanzi al medico: “Guarirò?”, la risposta lo gela Hafthor Bjornsson, alias The Mountain ne Il Trono di Spade, ha mostrato su Instagram le conseguenze del grave infortunio muscolare subito durante un esercizio di sollevamento pesi da record. In un video lo specialista gli spiega cosa accadrà.

La Monta del Il Trono di Spade costretto a fermarsi per un grave infortunio muscolare.

Una macchia viola che si estende sul fianco sinistro, tra la zona del petto e quella del braccio. È impressionante. La foto mostrata da Hafthor Bjornsson su Instagram evidenzia parte delle conseguenze tangibili dell'infortunio subito pochi giorni fa nel tentativo di sollevare, disteso su una panca orizzontale, un bilanciare caricato fino 252.5 kg. Voleva stabilire un record personale ma l'effetto di quell'impresa è stato tanto grave quanto doloroso.

L'uomo più forte del mondo, alias ‘The Mountain' ne Il Trono di Spade, è sembrato letteralmente strapparsi. Il sonoro è stato terribile, il resto lo hanno fatto l'espressione sofferente dell'attore islandese e l'urlo che ha emesso in quel momento: ha riportato il distacco del muscolo del pettorale sinistro, è stato tremendo. La scena è stata vista su Youtube da milioni di utenti che si erano collegati al suo canale per assistere all'ennesima impresa della carriera.

Lo specialista mostra a Bjornsson le conseguenze del suo infortunio: deve operarsi.

Cosa accadrà adesso? Quante possibilità ha di recuperare e in quanto tempo? E, soprattutto, tornerà quel gigante invincibile di prima? Sono alcune delle domande direttamente legate a quell'episodio, dubbi che nemmeno il responso di una visita specialistica è riuscito a dissolvere. In un altro video Bjornsson ha lasciato che fosse il medico a spiegare quali siano le sue condizioni attuale.

Ascoltare la lettura dell'esame radiografico è stato altrettanto duro: il suo tendine s'è staccato dall'omero e la parte inferiore del pettorale sinistro appariva smembrata. "Ecco perché devi necessariamente passare attraverso la sala operatoria", è la frase dello specialista che ha gelato il sangue nelle vene. Bjornsson cercava certezze che potessero scongiurare la preoccupazione, ha ricevuto una risposta poco rassicurante perché non gli dà garanzie sul futuro. In buona sostanza, guarirà ma non sa se riuscirà a recuperare.

"È difficile da dire – aggiunge il medico -, la cosa più importante è che l'operazione sia effettuata quanto prima possibile. Creso sia possibile recuperare la maggior parte del tendine ma questo lo si vedrà solo al momento dell'intervento". The Mountain sarà operato a Los Angeles e poi avrà dinanzi a sé un lungo periodo di riabilitazione: per un periodo di 6, al massimo 12 settimane (ma molto dipende dall'evoluzione del quadro clinico), non dovrà compiere alcuno sforzo né sollevare pesi.

Bjornsson che nel 2018 ha vinto il titolo di uomo più forte del mondo e per tre volte è stato incoronato tale sulla passerella europea adesso deve fermarsi. Lui che ha alzato qualcosa come 500.77 kg di stacco si scopre improvvisamente umano.