Luna Rossa straordinaria, schiantata anche INEOS Britannia: vola in testa alla Louis Vuitton Cup Luna Rossa è imprendibile alla Louis Vuitton Cup: si impone anche su INEOS Britannia in una giornata fantastica per l'equipaggio italiano che aveva battuto poche ore prima anche American Magic. Terzo successo consecutivo ai Round Robin e vetta della classifica generale.

A cura di Alessio Pediglieri

Nella seconda regata di giornata nelle acque di Barcellona dove si sta svolgendo la fase di Round Robin della Louis Vuitton Cup, Luna Rossa ha replicato il successo ottenuto su American Magic, schiantando anche INEOS Britannia, confermandosi come prima favorita per arrivare in finale e poi garantirsi l'accesso alla contesa a New Zealand per la America's Cup 2024. Contro gli inglesi, regata perfetta dalla partenza all'arrivo, con un vantaggio che inchioda gli avversari a un ritardo di 1 minuto e 24 secondi. Con questa vittoria, Luna Rossa vola in vetta alla classifica generale con 3 punti.

La vittoria di Luna Rossa su INEOS Britannia: altra regata perfetta

Con condizioni di vento quasi proibitive che hanno visto altre imbarcazioni subirne i devastanti effetti, Luna Rossa ha invece letteralmente volato anche contro INEOS Britannia dopo aver vinto su American Magic. Un'altra regata perfetta con una partenza magistrale, un primo testa a testa con gli inglesi e poi la classica dimostrazione di forza che catapulta l'imbarcazione italiana in vetta alla classifica attuale della Louis Vuitton Cup.

Luna Rossa non ha sbagliato una manovra, leggera e veloce in acqua mentre gli inglesi hanno pagato il tentativo disperato di rientrare in regata. Alla fine, sul traguardo il divario è stato più che spietato a favore del Team Prada che ha chiuso con un evidente +1'24" su INEOS.

La classifica attuale della Louis Vuitton Cup: Luna Rossa è prima

Luna Rossa – insieme ad American Magic – è la favorita principale per la finale di Louis Vuitton Cup che garantirà l'accesso alla America's Cup vera e propria nella sfida al defender in carica, New Zealand. Oggi, grazie alle due regate disputate e vinte il Team Prada ha dato una dimostrazione di forza importantissima, prendendosi due punti pesantissimi, il primo contro gli americani. Balzando così a quota 3 punti in classifica, da sola, in vista delle regate di domani.