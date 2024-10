video suggerito

Luna Rossa oggi in finale di Louis Vuitton Cup, orario e dove vedere le regate con Ineos in TV e streaming Luna Rossa e INEOS Britannia tornano a sfidarsi per i Match 9 e 10 in questo mercoledì 2 ottobre. Si parte alle ore 14:15. Diretta TV in chiaro su Italia 1 e su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su America's Cup 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non si fermano mai Luna Rossa e INEOS Britannia che pure oggi saranno in acqua per sfidarsi nella finale di Louis Vuitton Cup. Le condizioni meteorologiche hanno portato alla cancellazione del giorno di riposo lunedì scorso, e come da programma ufficiale in questo mercoledì 2 ottobre si regata con i match race 9 e 10, che sono sempre più determinanti. Perché l'equilibrio regna sovrano: è sempre parità: 4-4. Vince chi conquista per primo sette regate. La diretta TV delle due sfide odierne sarà sia in chiaro e senza costi aggiuntivi su Italia 1 oltre che su Sky, che manderà in onda le gare su Sky Sport Uno e Sky Sport America's Cup. Streaming possibile con Mediaset Infinity, Sky Go e NOW. Segui la diretta live delle regate di oggi su Fanpage.it.

Dunque anche il programma odierno prevede due match race con le regate numero 9 e numero 10. L'equilibrio è enorme, la contesa è davvero meravigliosa. Luna Rossa dà l'idea di essere più forte, INEOS Britannia è in parità, ma ha vinto due gare su quattro grazie a problemi tecnici dell'imbarcazione del Team Prada Pirelli. La prima delle due sfide in programma inizierà alle ore 14:15, la seconda invece scatterà non prima delle 15.25. Ovviamente gli orari sono soggetti a cambiamenti in caso di condizioni meteo marine avverse.

A che ora gareggia Luna Rossa in finale contro Ineos Britannia: l'orario delle regate

Il programma è immutato: due regate una dietro l'altra, ma con una piccola pausa. Tra l'avvio della prima e della seconda devono trascorrere novanta minuti. Quindi Luna Rossa Team Prada e INEOS Britannia saranno in acqua a Barcellona nel primo pomeriggio e inizieranno a regatare, tempo permettendo, alle ore 14:15 con il Match Race numero 9. Poi non prime delle ore 15:25 ci sarà la seconda sfida di giornata, e cioè il Match Race numero 10. Con il 4-4 è certo che si andrà a regatare anche venerdì 4 ottobre.

Dove vedere le regate di oggi tra Luna Rossa e Ineos Britannia in TV e streaming

Le regate della Louis Vuitton Cup – che è propedeutica per l'America's Cup, chi vince la Vuitton sfiderà Team New Zealand – vengono trasmesse in diretta TV in chiaro integralmente da Italia 1, che le manda in onda dalle ore 14 con la telecronaca di Mino Taveri. Streaming in chiaro con Mediaset Infinity. Sky manderà in onda il Match Race 9 e il Match Race 10 sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 205 (Sky Sport America's Cup) per gli abbonati. Streaming con Sky Go e NOW.