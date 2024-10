video suggerito

Straordinario riscatto di Luna Rossa: prima il terribile incidente, poi la vittoria su INEOS per il 4-4 Nella prima regata di giornata contro INEOS, Luna Rossa si inabissa per un problema tecnico che spacca lo scafo. Poi, le riparazioni a tempo di record e per il Team Prada il riscatto immediato: vittoria imperiosa sugli inglesi per il 4-4 che prolunga la serie finale di Louis Vuitton Cup. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Incredibile giornata di regate di Louis Vuitton Cup con Luna Rossa che si spacca nel primo match race per un problema al foil destro che obbliga al ritiro con l'AC75 italiano che spacca anche pannelli dello scafo, riparati coi cerotti. Poi, l'ennesima prova di cuore, coraggio e capacità nell'ultima regata dove Team Prada si prende il punto del 4-4 per una serie finale sempre più incredibilmente in equilibrio.

La prima regata, testa a testa poi il danno a Luna Rossa

Luna Rossa è partita benissimo in un perfetto match race con INEOS sulla linea di partenza: le due prue senza distanza in un immediato speed test che ha visto nel primo lato l'equipaggio italiano prendere un po' di vantaggio per poi pagare il ritorno inglese. Al primo gate, un solo secondo di distanza tra le due AC75 ma proprio dopo il primo cancello, l'incredibile danno subito da Luna Rossa: barca che si infila in acqua con la prua, con l'equipaggio che perde il controllo. Un impatto violentissimo che ha fatto saltare anche i pannelli di copertura creando una falla che ha imbracato acqua nella parte elettrica. Un problema che ha costretto Luna Rossa a rinunciare a proseguire, per poi venire squalificata dal Comitato che ha dato a INEOS la vittoria per l'attuale 4-3.

Bruni spiega cosa è accaduto su Luna Rossa: problemi al foil destro

Cos'è accaduto su Luna Rossa? Lo ha spiegato Francesco Bruni poco dopo l'incidente in acqua: "Un problema all'arm che ha influito sul foil di destra. Abbiamo poi imbracato acqua che ha creato danni agli strumenti e abbiamo perso la navigazione". Dunque un problema di natura tecnica che non ha permesso a Luna Rossa di proseguire. L'ennesimo, perché in questa Louis Vuitton Cup il Team Prada ha dovuto affrontare anche altri problemi strutturali. Poi, la fiducia per poter regatare nel match delle 15:25: "Sono molto fiducioso, testa alla prossima regata" ha assicurato Bruni mentre tutto lo short team è rimasto a bordo per sistemare in tempi record i danni, ingenti, subiti.

La seconda regata, Luna Rossa non al meglio

La seconda regata è stata fortemente condizionata dalle condizioni strutturali di Luna Rossa: enormi strisce di nastro adesivo sullo scafo che mostrano i danni subiti dopo i pannelli scardinati dal violentissimo impatto con l'acqua. Ottima la partenza di Luna Rossa su INEOS che si prende una penalità nelle manovre con cui è uscito dal campo regata. Per gli italiani subito un po' di vantaggio e di respiro gestendo un vantaggio importante, che mette tranquillità dopo il disastro in regata 1. Luna Rossa regge l'urto, non sembra avere problemi legati alla rottura della prima regata e si prende il 4-4 che prolunga ancora la serie finale.