A che ora vedere la gara sprint di F1 con Hamilton e la Ferrari in pole: l'orario TV del GP Cina Nella prima mattina del sabato è in programma la Sprint Race del GP della Cina della Formula 1 2025 che vede la Ferrari di Lewis Hamilton partire dalla pole: alle 4 l'orario italiano della partenza, definiti gli orari di trasmissione della mini-gara in chiaro in diretta e in replica su TV8.

A cura di Michele Mazzeo

Nella mattinata del sabato a Shanghai va in scena la Gara Sprint del GP della Cina della Formula 1 2025 che vede la Ferrari di Lewis Hamilton partire dalla pole position sulla griglia di partenza. Causa fuso orario infatti l'inizio della Sprint Race sul circuito cinese è fissato alle ore 04:00 italiane di sabato 22 marzo. La corsa da 100 km sarà trasmessa in diretta TV e live streaming su Sky e NOW ma su TV8.

F1 GP Cina, gli orari della gara sprint in diretta e in differita su TV8

La Sprint Race del GP della Cina della Formula 1 2025 si può vedere in diretta TV gratis su TV8 (canale 8 del digitale terrestre) e gratuitamente in live streaming su tv8.it a partire dalle ore 04:00. Dati gli orari poco comodi per il pubblico italiano TV8 proporrà poi successivamente anche la replica della Gara Sprint di scena sul circuito di Shanghai a partire dalle ore 14 di sabato 22 marzo. Anche per quanto riguarda la replica ci sarà la possibilità di seguirla in streaming sul sito ufficiale del canale.

La griglia di partenza della gara sprint di F1 con Hamilton in pole

A scattare davanti a tutti nella griglia di partenza della Sprint Race del GP della Cina della Formula 1 2025 ci sarà la Ferrari di Lewis Hamilton che partirà dalla pole con al suo fianco il vecchio rivale Max Verstappen. In seconda fila ci sono invece Oscar Piastri con la McLaren e Charles Leclerc con l'altra monoposto del Cavallino Rampante. Scatta dalla sesta casella invece il leader del Mondiale Lando Norris che precede di una posizione il rookie italiano della Mercedes Andrea Kimi Antonelli.

1ª Fila: 1. Hamilton (Ferrari), 2. Verstappen (Red Bull)

2ª Fila: 3. Piastri (McLaren), 4. Leclerc (Ferrari)

3ª Fila: 5. Russell (Mercedes), 6. Norris (McLaren)

4ª Fila: 7. Antonelli (Mercedes), 8. Tsunoda (Racing Bulls)

5ª Fila: 9. Albon (Williams), 10. Stroll (Aston Martin)

6ª Fila: 11. Alonso (Aston Martin), 12. Bearman (Haas)

7ª Fila: 13. Sainz (Williams), 14. Bortoleto (Sauber)

8ª Fila: 15. Hadjar (Racing Bulls), 16. Doohan (Alpine)

9ª Fila: 17. Gasly (Alpine), 18. Ocon (Haas)

10ª Fila: 19. Hulkenberg (Sauber), 20. Lawson (Red Bull)