Michail Antonio torna nello stadio del West Ham 4 mesi dopo l'incidente: l'accoglienza è da brividi L'attaccante giamaicano Michail Antonio che lo scorso dicembre era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale è tornato per la prima volta nello stadio del suo West Ham ricevendo un'accoglienza da brividi da parte dei suoi tifosi.

A cura di Michele Mazzeo

Il West Ham ha affrontato il Newcastle nel 28° turno della Premier League, ma questa volta il risultato è puramente aneddotico (per la cronaca gli ospiti si sono imposti per 1-0 con il gol di Bruno Guimaraes). Gli Hammers infatti hanno potuto contare su una presenza speciale: l'attaccante Michail Antonio ancora oggi in piena convalescenza in seguito al terribile incidente in cui ha rischiato la vita lo scorso dicembre.

"Quattro mesi fa lo aspettavamo guarito mentre era in un letto d'ospedale e da allora ha dimostrato la forza, la resilienza e il carattere che lo caratterizzano", così la voce dello stadio londinese ha dato il benvenuto a uno dei giocatori più importanti della storia recente del West Ham. "E stasera si è riunito alla sua famiglia del West Ham. Per favore, mostrate il vostro amore e supporto per il nostro miglior marcatore di sempre della Premier League, il nostro numero 9: Michaiiiil Antoooniooo", è stata l'ultima cosa che si è sentita prima che le gole di oltre 68mila tifosi presenti esplodessero in cori e le mani dessero vita ad applausi per l' attaccante giamaicano .

Il 7 dicembre 2024 infatti Michail Antonio ha avuto un grave incidente a bordo della sua Ferrari ed è finito in sala operatoria per la frattura di una gamba e altre lesioni. Lunedì 10 marzo, 93 giorni dopo quell'evento, il sesto miglior marcatore della storia del club, è tornato per la prima volta nel suo stadio venendo accolto in modo incredibile dai suoi tifosi.

Il giamaicano è entrato in campo allo Stadio Olimpico di Londra visibilmente commosso, guardando e salutando ciascuna delle quattro tribune. Come da tradizione, Antonio è entrato in campo in mezzo ad una cortina di bolle, cioè il modo tradizionale in cui la squadra entra in campo prima di ogni partita.

Una parte dei tifosi, l'Ironworks Alliance, al suo ingresso in campo ha srotolato una grande bandiera per esprimere il proprio affetto all'attaccante 34enne. "Non appena abbiamo saputo che Michail sarebbe tornato allo stadio, abbiamo lanciato una campagna di raccolta fondi e abbiamo collaborato con il club per rendere possibile questo ritorno", hanno poi affermato in una nota. Al suo ritorno a casa, l'attaccante ha pubblicato un sentito messaggio in cui ha scritto: "Ho passato molti anni a dare la vita per scontata" e ha ringraziato tutti i suoi tifosi: "Grazie dal profondo del mio cuore".

Sebbene le sue condizioni di salute siano ora buone, è ancora difficile sapere se potrà tornare in campo, almeno nel breve termine. Secondo i media britannici, il calciatore avrebbe riportato danni alle gambe così gravi da spingerlo a prendere in considerazione un ritiro anticipato dal calcio, ma il percorso di riabilitazione intrapreso e la velocità con cui sta recuperando fanno pensare che il ritorno nel suo stadio, questa volta da giocatore, per disputare un match con la maglia dei suoi amati Hammers non sia ora così impossibile come appariva nel momento in cui è stato estratto dalla sua Ferrari completamente distrutta lo scorso 7 dicembre.