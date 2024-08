video suggerito

Luna rossa oggi in America’s Cup, a che ora e dove vedere le regate preliminari in TV e streming Luna Rossa affronta American Magic nella seconda giornata di regate preliminari dell’America’s Cup. Gara in orario intorno alle 15.15 con diretta TV in chiaro su canale 20, e su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Foto X: Luna Rossa Prada Pirelli Team

Luna Rossa torna in gara oggi venerdì 23 agosto per la seconda giornata delle regate preliminari di America’s Cup contro American Magic. Orario d'inizio intorno alle 15.15 per l'equipaggio italiano, con il programma che inizierà alle ore 14. Diretta TV in chiaro sul canale 20, e su Sky, con streaming su Mediaset Infinity, Sky Go e NOW. Luna Rossa nella prima giornata ha iniziato con una sconfitta e una vittoria: prima il ritiro contro Team New Zealand per un problema elettrico e poi il successo in scioltezza contro Orient Express. L'America's Cup è l'antipasto della Louis Vuitton. Quella tra Luna Rossa e American Magic è già una sfida chiave in ottica classifica.

America's Cup, a che ora gareggia Luna Rossa oggi contro American Magic

Luna Rossa dunque torna a gareggiare oggi per la seconda giornata delle regate preliminari di America's Cup. La gara contro American Magic è in programma non prima delle 15.15, se tutto dovesse andare bene anche a livello di condizioni ambientali. Quella di luna rossa è il terzo confronto del programma odierno che inizia alle 14. In precedenza si sfideranno American Magic vs Alinghi (ore 14) e INEOS Britannia vs Team New Zealand.

Dove vedere Luna Rossa in Coppa America in TV e streaming: canale in chiaro

Dove vedere Luna Rossa in Coppa America in TV? Le gare dell'imbarcazione italiana sono trasmesse in chiaro in Diretta TV su canale 20, accessibile dal digitale terrestre senza abbonamenti. Eventuale diretta anche su Italia 1, con la possibilità di vedere la gara contro American Magic anche su Sky e in particolare sul canale Sky Sport Max, per gli abbonati all'emittente satellitare. Streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity, oppure su Sky GO (per gli abbonati Sky) o su NOW servizio live on demand usufruibile anche sulla TV.