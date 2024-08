Louis Vuitton Cup, Luna Rossa oggi in America’s Cup: orario e dove vedere le regate in tv

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Luna Rossa è pronta a tornare in acqua: nella seconda regata del round robin della Louis Vuitton Cup 2024 a Barcellona l'imbarcazione italiana sfiderà American Magic per cercare di scalare la classifica e accedere in semifinale. Il due volte oro Olimpico Ruggero Tita è pronto a lanciare la sfida al defender Team New Zeland nelle acque catalane: dovrà affrontare sfide andata e ritorno, in programma dal 29 agosto all'9 settembre, e sperare di finire tra le prime quattro della classifica per superare il turno.

Chi vincerà alla fine prenderò parte alla finale dell'America's Cup che si terrà dal 12 al 21 ottobre e sfiderà ufficialmente il Team New Zeland che gareggerà ma senza prendere punti. La diretta della regata contro American Magic sarà trasmessa su Sky e anche in chiaro sui canali Mediaset.

Louis Vuitton cup, orario e programma delle regate

Secondo appuntamento per Luna Rossa in questa Louis Vuitton Cup 2024 dove sarà ancora una volta tra le imbarcazioni protagonoste. Gli italiani sfideranno American Magic nelle acque di Barcellona: la regata è la terza in programma per questa giornata (farà seguito ad American Magic vs AlinghiTeam New Zealand vs INEOS Britannia) e dunque si disputerà attorno alle 15:22.

Dove vedere le regate dell'America's Cup in tv e streaming

Tutta l'America's Cup sarà disponibile su Sky con un canale interamente dedicato. Luna Rossa-American Magic sarà visibile in diretta tv su Sky Sport America’s Cup (205), ma verrà trasmesso anche in chiaro da Mediaset 20 e Italia 1. In alternativa si potrà seguire la regata in streaming: gli abbonati Sky avranno a disposizione l'app di SkyGo, ma le gare saranno visibili anche a pagamento su NOW e in chiaro su Mediaset Infinity.