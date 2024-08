video suggerito

Luna Rossa in America’s Cup, a che ora e dove vedere la regata con Alinghi in TV e streaming Luna Rossa sarà protagonista dell’ultima regata contro Alighi e del match race finale contro gli imbattuti del New Zeland: diretta a partita dalle ore 14:00 su Sky e anche in chiaro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultima regata preliminare della Coppa America promette spettacolo. Luna rosa disputerà l'ultima gara del Round Robin contro Alinghi e potrà accedere al match race finale che con molta probabilità sarà contro i campionissimi del New Zeland, imbattuti in questa edizione.

Gli italiani sono attualmente secondi in classifica dopo 4 regate con 3 vittorie ottenute, dietro soltanto ai kiwi che non hanno ancora fatto un passo falso e con i quali si contenderanno la vittoria finale. Nell'ultima gara Luna Rossa ha avuto la meglio contro la American Magic. La regata sarà visibile su Sky ma anche in chiaro.

America's Cup, a che ora gareggia Luna Rossa oggi contro Alinghi

Il Roud Robin si concluderà oggi, con le tre regate in programma per questo pomeriggio nelle acque di Barcellona. Luna Rossa sfiderà Alinghi, sperando di mantenere almeno la seconda posizione così da poter accedere al match race finale contro New Zeland per decretare il vincitore delle regate preliminari. Luna Rossa scenderà in acqua nel secondo incontro previsto per oggi, con le regate che partiranno alle ore 14:00 e l'ultimo atto che si svolgerà non prima delle 15:50.

Ore 14:00 Team New Zealand vs American Magic

A seguire Luna Rossa vs Alinghi

vs Alinghi A seguire Orient Express vs INEOS Britannia

A seguire match race finale tra le prime due classificate: New Zealand vs Luna Rossa

Dove vedere Luna Rossa in Coppa America in TV e streaming: canale in chiaro

Le gare dell'imbarcazione italiana sono trasmesse in chiaro in Diretta TV su canale 20, accessibile dal digitale terrestre senza abbonamenti. Eventuale diretta anche su Italia 1, con la possibilità di vedere la gara contro Alinghi (ed eventualmente New Zeland) anche su Sky e in particolare sul canale Sky Sport Max, per gli abbonati all'emittente satellitare. Streaming gratuito sulla piattaforma Mediaset Infinity, oppure su Sky GO (per gli abbonati Sky) o su NOW servizio live on demand usufruibile anche sulla TV.