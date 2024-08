Luna Rossa brilla in America’s Cup, ma viene penalizzata 3 volte: niente da fare contro New Zealand

video suggerito

A cura di Marco Beltrami

Luna Rossa ha messo in grandissima difficoltà i campioni in carica e favoriti dell'Emirates Team New Zealand nella finale Preliminary Regatta dell'America's Cup, antipasto della Louis Vuitton Cup. L'equipaggio italiano che può considerare molto positivo il suo torneo, ha pagato dazio a tre penalità, rivelatasi decisive per la gara. Luna Rossa chiude dunque con 4 vittorie la fase di Round Robin, prima dell'avvio delle ostilità in programma giovedì 29 agosto.

Luna Rossa chiude la Preliminary Regatta con 4 vittorie

La giornata di gare era iniziata benissimo per Luna Rossa, che nella gara contro Alinghi inutile ai fini della classifica e della qualificazione alla finale, si era imposta in modo egregio. Dopo una partenza difficile, ecco il recupero favorito anche da una serie di errori degli avversari. Dopo un rollecoaster di emozioni, con una penalità per il team italiano ecco il sorpasso rivelatosi poi definitivo.

Sconfitta in finale contro Team New Zealand

Insomma il modo migliore per presentarsi al confronto contro Team New Zealand con 4 vittorie, al confronto dei defender invece sconfitti a sorpresa da American Magic. Nell'ultimo atto però poi la musica è cambiata con Luna Rossa che comunque ha tenuto testa agli avversari. Purtroppo la gara del team guidato dalla coppia Bruni-Spithill ha dovuto fare i conti con una serie di penalità. La prima in partenza per aver invaso il cono di manovra degli avversari. La seconda e la terza per essersi avvicinati troppo agli avversari, dopo averli praticamente riacciuffati. Una situazione che ha spianato la strada al team Emirates che ha confermato i pronostici.

Luna Rossa però può sorridere in vista della Louis Vuitton Cup, ovvero il torneo dedicato agli sfidanti che permetterà di definire chi potrà incrociare nuovamente New Zealand per la Coppa America. E chissà che in quell'occasione non arrivi una rivincita.