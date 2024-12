video suggerito

L’ultimo capriccio di lusso di Mayweather: spende 20 milioni di euro per farsi un regalo di Natale L’ex pugile ha accumulato una fortuna diversificando il suo reddito investendo nel mercato immobiliare. Il suo patrimonio è lievitato fino alla cifra imponente di 1,5 miliardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Floyd Mayweather ha speso 20 milioni di euro per un regalo di Natale. Lo ha fatto a se stesso, che sta diventando uno degli investitori più influenti e affermati nel campo immobiliare. L'ex pugile professionista, che ha un record di ben 50 vittorie, ha approfittato delle festività per acquistare un edificio in una delle zone più esclusive di New York, si trova tra la 6th Avenue e la 47th Street, nel cuore del quartiere Diamond di Manhattan.

Perché ha compiuto quell'operazione finanziaria? I motivi sono due, il primo è di natura quasi romantica: era solito recarsi lì a fare shopping di un certo livello e poi quel luogo gli evoca ricordi belli. "Non avrei mai pensato di finire per possedere questa importante proprietà", ha ammesso raccontando delle abitudini di gioventù. La seconda ragione scaturisce da un interesse prettamente economico: l'unità che adesso fa parte del suo portafoglio patrimoniale è un complesso che comprende uffici, un negozio per la compravendita di diamanti, un cartellone pubblicitario e altre aree che possono fruttare molto se rimesse sul mercato.

L'operazione conclusa alla vigilia è solo l'ultima in ordine di tempo dell'ex campione del mondo dei guantoni. A ottobre scorso ha fatto propri nella Grande Mela una sessantina di edifici del valore di 402 milioni di dollari (poco meno di 400 milioni in euro). Un mese fa ha versato soldi per ottenere una quota dell'iconica Versace Mansion di Miami.

L'ex boxeur americano, che condivide spesso sui social network i frutti della sua fortuna, è uno degli sportivi che ha guadagnato di più nella sua carriera. Se vuole, può… e lo dimostra ostentando ricchezza arrivando perfino a posare in auto con valigette piene di dollari, nemmeno fosse una scena da film. Nella sua collezioni di oggetti preziosi e capricci ci sono automobili di lusso, orologi che in pochissimi al mondo possono permettersi e quant'altro fa parte del suo status di miliardario.

Mayweather ha accumulato una fortuna da quando nel 2017 ha appeso i guantoni al chiodo e abbandonato la boxe professionistica. Ha iniziato così a diversificare il suo reddito così da accrescerne gli introiti e trasformarsi in una sorta di "Paperone" che nuota nella sua ricchezza. A quanto ammonta? Secondo alcune stime ha beni (comprese le proprietà immobiliari oltre a partecipazioni societarie) che, poco alla volta, sono lievitati fino alla cifra imponente di 1,5 miliardi di euro.