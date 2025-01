video suggerito

Luke Littler è il più giovane campione del mondo di freccette, ha vinto una fortuna: “Non so che farne” Il 17enne Luke Littler è diventato venerdì sera il più giovane campione del mondo di freccette della storia: sbaragliando in finale l’olandese Michael van Gerwen, si è portato a casa mezzo milione di sterline. “Ma non so che farne”, ha detto dopo il trionfo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Spesso si abusa del termine "predestinato", ma nel caso di Luke Littler, che ancora deve compiere 18 anni e venerdì sera è diventato il campione del mondo di freccette più giovane della storia, tutto quello che era stato detto di lui si è puntualmente verificato. Nella bolgia dell'Alexandra Palace di Londra, dove le freccette sono una religione, Littler ha battuto l'olandese Michael van Gerwen, 35enne mito del gioco, che dal 2014 al 2021 è stato ininterrottamente numero uno nel ranking mondiale e ha un palmarès sconfinato. Dopo il trionfo, Luke è scoppiato a piangere e le sue parole spiegano bene la semplicità di questo ragazzo inglese, che ha fatto innamorare un Paese intero (oggi tutte le prime pagine sono per lui, con una rilevanza che noi non possiamo neanche lontanamente immaginare): "Quando l'anno scorso sono stato finalista al Mondiale e ho vinto 200mila sterline, non sapevo cosa farne. E anche adesso che ne ho vinte 500mila, io non so ancora cosa farne. Stanno giusto lì".

Quanto ha vinto Luke Littler diventando campione del mondo di freccette

Mezzo milione di sterline, ovvero 600mila euro: tanto è valso in soldoni il titolo di campione del mondo di freccette PDC a Littler, che veniva da una stagione stellare, in cui aveva già fatto incetta di titoli e relativi premi: è il campione in carica della Premier League, del Grand Slam e delle World Series Finals. Insomma il denaro non è già un problema per lui e le previsioni di incassi – considerando anche gli sponsor – sono mostruose per la sua lunga carriera.

Lo spiega chiaramente il fatto che Luke attualmente è numero 2 della classifica (dietro il connazionale Luke Humphries): il ranking della Professional Darts Corporation si calcola infatti esclusivamente sulla base dei premi incassati negli ultimi due anni e con la vittoria del Mondiale Littler si è portato a più di un milione di sterline vinte nel biennio, per la precisione un milione e 347mila euro al cambio.

Il ragazzo inglese in lacrime: "Non ci posso credere, è un sogno che si avvera"

Il 17enne, sospinto da un tifo pazzesco, ha sbaragliato van Gerwen con una prestazione stellare, stracciando i record di precocità nella vittoria di un Mondiale di freccette che era stato stabilito proprio dall'olandese all'età di 24 anni. Littler ha preso subito il controllo della partita, portandosi in vantaggio per 4-0 e poi respingendo il tentativo di rimonta dell'avversario, per chiudere col punteggio finale di 7-3. A quel punto Luke è crollato in lacrime e si è lanciato verso la sua famiglia e i suoi amici che erano tra il pubblico.

Luke Littler in lacrime dopo aver vinto il Mondiale di freccette

"Non ci posso credere, onestamente – ha poi detto ai microfoni – Non ci posso credere. Abbiamo giocato entrambi così bene. Sapevo che dovevo partire alla grande ed è quello che ho fatto. Michael è stato sempre dietro di me per tutta la partita. Tutti sognano di sollevare questo trofeo, quindi è davvero un sogno che si avvera. Potrei concludere il 2025 senza vincere assolutamente più nulla, ma ho portato a casa quello grande". Tranquillo Luke, che nei prossimi mesi continuerai a vincere a manetta…