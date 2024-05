video suggerito

Gli incredibili guadagni di Luke Littler, il fenomeno delle freccette: in 5 mesi è diventato milionario Il 17enne inglese Luke Littler si è imposto a livello mondiale lo scorso gennaio 2024. In pochi mesi ha scalato tutte le classifiche e giovedì 23 maggio si è laureato il più giovane vincitore di sempre della Premier League Drafts. Con una escalation impressionante di guadagni, dalle cifre folli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Per Luke Littler sono stati cinque mesi assolutamente d'oro gli ultimi da quando è diventato il più giovane campione della Premier League Darts, il massimo campionato internazionale di freccette, a soli 17 anni che lo ha reso famoso, riconosciuto e soprattutto ricco. In meno di metà anno, ha intascato oltre 750 mila euro entrando per Forbes prepotentemente nella top30 degli Under30 con i maggiori guadagni. E si appresta a superare la soglia del milione entro la fine del 2024.

Un fenomeno vero, come Messi o Ronaldo nel calcio, Pogacr nel ciclismo, Sinner nel tennis: Like Littler ha già riscritto la storia delle freccette a livello mondiale, imponendosi in pochi mesi e sbaragliando ogni concorrenza. È lui l'attuale campione incarica della Premier League Darts, il campionato mondiale, oltre ad essere il campione mondiale a livello giovanile PDC (che fa parte del Pro Tour), l'attuale campione del Bahrain Masters e l'attuale campione del Belgian Darts Open e dell'Austrian Darts Open, tra gli appuntamenti principali del circuito internazionale.

L'ascesa impressionante di Littler: tutti i premi in denaro

Riavvolgendo il nastro, davvero breve, si arriva a inizio anno, quando a gennaio 2024, un giovanissimo e quasi sconosciuto Littler ha scioccato il mondo dello sport, riuscendo ad arrivare alla finale del campionato mondiale PDC a 16 anni. Non ha vinto, battuto da Luke Humphries, esperto 29enne nonché numero uno al mondo. Non male, però sotto il profilo economico: oltre 200 mila euro come secondo qualificato.

Un viatico perfetto per altre vittorie sempre più impressionanti, che sono andate a rimpinguare il conto in banca del giovane 17enne. Littler ha incassato infatti altri 50.000 euro in quattro serate di gare a Belfast, Manchester, Liverpool e Aberdeen. La vittoria al Bahrain Masters, invece, ha visto Littler battere il tre volte campione del mondo Michael van Gerwen e aggiudicarsi altri 30.000 euro. Sono seguiti altri 12.000 euro al Dutch Masters che hanno anticipato il successo e i soldi vinti al Belgian Open, altri 35 mila euro.

Altri guadagni sono arrivati ​​per aver raggiunto i quarti di finale dello UK Open (20 mila euro) insieme ad altri 22 mila per aver vinto il ProTour Players Championship. Ma ciò che lo ha rilanciato nel firmamento dei campioni, e degli sportivi con più guadagni è stata la vittoria, consumata giovedì 23 maggio, che lo ha consacrato campione mondale della Premier League che gli ha consegnato tra le mani un assegno da 300 mila euro. "Ora non dubitate più di me" ha scritto esultate sui social mostrando il premio vinto. "È straordinario vincere, ma davanti alla mia famiglia e alla mia ragazza ancora di più!"

Quanto ha guadagnato Littler in soli 5 mesi

Calcolatrice alla mano, questo 2024 è stato incredibile per il 17enne inglese, oramai riconosciuto nel circuito come il "Pelè delle freccette" o la "bomba atomica". In soli cinque mesi si è messo in tasca una cifra superiore ai 750 mila euro, quando a fine 2023, in due anni di competizioni ne aveva guadagnati poco meno di 200 mila. E ora, tra sponsor, pubblicità, visibilità e le prossime competizioni, è pronto a tagliare il prestigioso traguardo del milione di euro. Il tutto ancor prima dei 18 anni che potrà festeggiare comodamente il prossimo 21 gennaio 2025.