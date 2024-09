America’s Cup, Luna Rossa oggi in Louis Vuitton Cup: orario e dove vedere le regate in TV

video suggerito

Luna Rossa torna in acqua dopo la gara disputata nella giornata di ieri dall'imbarcazione italiana contro il defender New Zealand. Nella terza regata del round robin della Louis Vuitton Cup 2024 a Barcellona, Luna Rossa dovrà vedersela contro Orient Express nella seconda gara del mercoledì, con inizio della competizione alle ore 14. Un programma stravolto dagli eventi di ieri, quando durante la sfida ai kiwi si è scatenato un nubifragio con fulmini e saette in mare. La sfida prevista ad American Magic è stata riprogrammata dopo la sosta, il 7 settembre.

Per superare al turno sarà necessario che Luna Rossa chiuda tra le prime quattro: solo così potrà proseguire la sua avventura. La vincente potrà poi prendere parte alla finale dell'America's Cup che si disputerà dal 12 al 21 ottobre e la qualificazione matematica potrebbe arrivare oggi, in caso di successo contro Orient Express. La diretta della regata sarà trasmessa su Sky e sarà garantita per tutti gli appassionati anche in chiaro sui canali Mediaset (Canale 20 e Italia 1). Qui tutte le informazioni dettagliata su come vedere la regata di Luna Rossa alla Louis Vuitton Cup 2024 di Barcellona.

Louis Vuitton cup, orario e programma delle regate

Il sesto appuntamento della Louis Vuitton cup di Luna Rossa contro NYYC American Magic sarà il secondo appuntamento di giornata a partire dalle ore 14. In precedenza scenderanno in acqua Britannia contro Team New Zealand. Dopo l'imbarcazione italiana sarà poi il turno di Britannia – AlinghiRound e Orient Express – Team New Zealand. Questo il programma dettagliato:

Round robin 2, race 6: Britannia – Team New Zealand

Round robin 2, race 7: Orient Express – Luna Rossa

Round robin 2, race 8: Britannia – Alinghi

Round robin 2, race 9: Orient Express – Team New Zealand

Dove vedere le regate dell'America's Cup in tv e streaming

Le regate previste dall'Am in diretta tv su Sky Sport al canale 205 America’s Cup. Gli appassionati però potranno assistere alle regate anche in chiaro ai canali Mediaset 20 e Italia 1. In streaming, per tutti gli abbonati, è attiva l'app Sky Go e NOW o anche sulla piattaforma di Mediaset Infinity.