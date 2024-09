video suggerito

Fulmini in mare durante la sfida di Luna Rossa a New Zealand: regate sospese in Louis Vuitton Cup Grande prova di Luna Rossa nel Round Robin di Louis Vuitton Cup che la opponeva al defender New Zealand. La vittoria del Team Prada è stata imponente, ma a prendersi la scena nell’ultimo lato di regata è stato l’abbattersi di un violento temporale. Fulmini e saette in mare, regata subito sospesa per salvaguardare l’incolumità degli equipaggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora una regata perfetta di Luna Rossa all'inizio del Round Robin 2 della Louis Vuitton Cup che si sta svolgendo al largo di Barcellona. Il Team Prada ha stampato New Zealand, detentori dell'America's Cup chiudendo la sfida con un vantaggio importante ma soprattutto dimostrando di essere alla pari dei kiwi, riportando le sfide dirette sull'1 pari. Ma proprio sul più bello la regata è stata sospesa dal comitato gara: fulmini e saette si sono improvvisamente scaricati in mare a causa del temporale.

La regata interrotta per il pericolo dei fulmini sulle due imbarcazioni

Proprio nell'ultimo lato di regata, il sesto, con Luna Rossa che veleggiava verso la vittoria, il comitato ha fermato tutto. Prima ha squalificato New Zealand e qualche secondo più tardi ha sospeso la regata per pericolo alle due imbarcazioni, dovuto allo scatenarsi di un violento temporale. Oltre alla pioggia, sempre più insistente, fulmini e saette si sono scaricate sul campo di regata. Impossibile far proseguire le gare, con gli alberi in carbonio che diventano quasi parafulmini, mettendo a forte rischio l'incolumità degli equipaggi. Oltre alla sfida di Luna Rossa a New Zealand sono state sospese tutte la altre regate previste per oggi.

Luna Rossa si impone su New Zealand: lezione al defender di America's Cup

Nella prima delle due regate di oggi, Luna Rossa ha confermato le qualità dell'imbarcazione italiana anche in un campo di regata con vento abbondante. Già in condizioni meteo differenti il Team Prada aveva dato dimostrazione di sapersela cavare e oggi, con raffiche importanti, grazie ai quali si sono toccati i 50 nodi di velocità (quasi 100 chilometri orari) da parte delle imbarcazioni, l'equipaggio italiano ha gestito il vantaggio su tutti i sei lati del campo di regata.

Da un inziale vantaggio di un centinaio di metri, Luna Rossa ha via via preso il largo sfruttando soprattutto il lato destro di regata che garantiva più vento, costringendo New Zealand a ripiegare spesso a sinistra. Una scelta tattica che ha pagato tantissimo tanto che sul gate prima dell'ultimo lato, il vantaggio è stato quasi incolmabile: 59 secondi e 900 metri.

Alla fine Luna Rossa vola nell'ultimo tratto arrivando a 1.400 metri di vantaggio con New Zealand che alza bandiera bianca: i kiwi vengono squalificati dalla giuria, qualche istante prima che il comitato di gara decide di interrompere tutto a causa di un fortissimo temporale che si è abbattuto con tuoni e fulmini in acqua. Anche le restanti regate in programma – con Luna Rossa che doveva scendere in acqua contro Orient Express – sono state rinviate per maltempo.