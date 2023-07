Lottatore di MMA finge di salutare il suo avversario, ma è una trappola: lo mette KO in un secondo I social esplodono contro Luis Hernandez, lottatore MMA che ha usato uno sporco trucco per avere la meglio del suo avversario.

Lo scorso weekend a Miami ha avuto luogo Titan FC 83, evento di arti marziali miste organizzato dalla Titan Fighting Championship, organizzazione di MMA meno nota della UFC ma comunque con grande seguito. Tra gli incontri in cartellone ha destato grande impressione la vittoria di Luis Hernandez, 26enne lottatore statunitense tuttora imbattuto da professionista (3-0 il suo record), che ha mandato KO appena dopo l'inizio del match il suo avversario Brian Topp.

Luis Hernandez è imbattuto da professionista

Un solo secondo: tanto è durato il combattimento, che tuttavia è diventato virale sui social anche per un altro motivo oltre che per la sua rapidità. In molti infatti hanno deplorato il trucco davvero antisportivo messo in atto da Hernandez appena l'arbitro ha dato il via all'incontro: il lottatore ha infatti allungato il guantone nel classico invito al saluto, sollecitando il tocco del suo avversario, un gesto abituale anche nel pugilato prima che partano le ostilità.

Ma era una trappola, visto che invece ha fatto partire immediatamente un devastante calcio alla testa di Topp, che è rimasto sorpreso ed è crollato al suolo, restando esanime e scosso da tremori. A quel punto, mentre Hernandez si stava accanendo su un avversario ormai privo di sensi, l'arbitro ha decretato la fine del match, durato ufficialmente un solo secondo. Alla gioia selvaggia del vincitore, che ha aizzato la folla, ha fatto da contraltare la riprovazione social nei suoi confronti. "Non esiste una definizione più chiara di sporco", è stato il commento più gettonato.

D'altronde ci sarà un motivo per cui gli arbitri di MMA dicono "proteggiti in ogni momento". Una volta entrati nella gabbia, diventa una lotta per la sopravvivenza ed è assolutamente sconsigliato distrarsi o dare qualsiasi confidenza all'avversario. Topp lo ha appreso sulla sua pelle, mentre Hernandez porta a casa la vittoria senza alcun rimorso: la sua terza vittoria da professionista è arrivata ancora al primo round.