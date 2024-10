L’olimpionico Ryan Wedding è ricercato dall’FBI, taglia da 50mila dollari: accuse pesantissime

video suggerito

Ryan Wedding, snowboarder canadese che ha gareggiato alle Olimpiadi invernali del 2002 a Salt Lake City , è accusato di aver condotto una maxi operazione di traffico di droga, e di avere addirittura ordinato degli omicidi.

"Operazione Slalom". Non un nome a caso per l'operazione dell'FBI che riguarda un ex sportivo professionista e olimpionico come Ryan Wedding. Lo snowboarder canadese che ha gareggiato alle Olimpiadi invernali del 2002 a Salt Lake City , è accusato di aver condotto una maxi operazione di traffico di droga, e di avere addirittura ordinato degli omicidi. Per questo addirittura l'agenzia governativa di polizia federale degli Stati Uniti d'America ha addirittura messo una taglia sul 43enne, della bellezza di 50mila dollari, ovvero 46mila euro.

Accuse pesantissime per Ryan Wedding, l'ex olimpionico a Salt Lake City

Secondo quanto appurato dall'FBI, Ryan Wedding è "ricercato per aver presumibilmente diretto e partecipato a un'operazione di traffico di droga transnazionale che ha regolarmente inviato centinaia di chilogrammi di cocaina dalla Colombia, attraverso il Messico e la California meridionale, in Canada e in altre località degli Stati Uniti". Per questo e altre situazioni criminose legate al traffico di stupefacenti, il classe 1981 che si piazzò 24° alle Olimpiadi nello slalom maschile, sarebbe stato "coinvolto nell'orchestrazione di molteplici omicidi".

Wedding nel mondo della droga aveva anche diversi soprannomi, come "El Jefe", "Gigante" e "Enemigo Público", con riferimento anche alla sua stazza. A quanto pare fa parte di un'organizzazione protetta dal cartello di Sinaloa, capace di effettuare traffici da 60 tonnellate di cocaina all'anno. L'ex atleta canadese nel 2010 è stato dichiarato colpevole di cospirazione per distribuire cocaina e condannato al carcere.

Cosa rischia Ryan Wedding, può anche essere punito con l'ergastolo

Matthew Allen, agente speciale della DEA, ha spiegato che "l'organizzazione per il traffico di droga Wedding e i suoi crimini incessanti, insensibili e avidi sono stati operativi per troppo tempo, coprendo vari paesi, dalla Colombia al Messico, agli Stati Uniti e al Canada. Hanno scatenato una valanga di crimini violenti, tra cui omicidi brutali". Insomma Wedding, lo snowboarder olimpico, è passato dal percorrere le piste a condurre una vita di incessanti crimini".

L'indagine è entrata nel vivo dopo che il 17 settembre è stato emesso un mandato d'arresto federale contro Ryan Wedding, con ben 5 capi d'accusa, ovvero cospirazione per distribuire e possedere con l'intenzione di distribuire sostanze controllate, cospirazione per esportare cocaina, impresa criminale continua, omicidio in relazione a un'impresa criminale continua e reati legati alla droga e tentato omicidio in relazione a un'impresa criminale continua. Wedding se dichiarato colpevole per il traffico di droga rischia 10 anni di carcere, mentre per quelle di omicidio e impresa criminale anche l'ergastolo.