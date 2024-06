L’Italia vince la Nations League di volley, Egonu spettacolare: con il Giappone arriva il secondo oro

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

L'Italia femminile del volley è straordinaria: a Bangkok le azzurre trionfano per 3-1 contro il Giappone nella finale di Nations League e si portano a casa la loro seconda medaglia d'oro. Una partita trasformata in uno show dalle ragazze di Velasco che si sono imposte con i parziali di 25-17, 25-17, 21-25, 25-20 grazie a una gigantesca Paola Egonu, MVP della finale senza nessuna rivale.

Italia straordinaria contro il Giappone

È stata una partita quasi a senso unico per le azzurre che riportano a casa la Nations League per la seconda volta dopo la vittoria del 2022: due anni dopo l'oro arriva ancora una volta, con una prestazione da urlo contro il Giappone battuto al quarto set. In tutte le Finals l'Italia ha perso soltanto un set, dopo i due 3-0 trovati ai quarti e in semifinale contro USA e Polonia.

La vittoria contro il Giappone in finale è il primo acuto della gestione Velasco che ha cominciato proprio come aveva lasciato Mazzanti, con lo stesso torneo vinto ma con un'aria completamente diversa. L'Italia è finalmente serena e da questa nazionale femminile ci si aspettano grandi cose anche in vista delle Olimpiadi di Parigi dove le azzurre si candidano prepotentemente per la medaglia d'oro.

Egonu MVP della finale

Non poteva mancare la menzione d'onore a Paola Egonu che ancora una volta è stata l'assoluta protagonista di una partita importante. Nella finale contro il Giappone ha trascinato tutta l'Italia con 27 punti che le sono valsi il premio di migliore in campo.

L'opposto della Vero Volley è stata la stella della finale ma in realtà è stato tutto il sestetto a brillare, a cominciare da Myriam Sylla che ha chiuso la sua partita con 15 punti. La vittoria non regala solo un trofeo all'Italia ma anche il primo posto del ranking FIVB, conquistato dopo la semifinale contro la Polonia e consolidato con la splendida vittoria contro il Giappone.