L’Italia vince gli Europei U17, battuta la Turchia in finale: brilla la stella di Arianna Bovolenta L’Italia stravince la medaglia d’oro gli Europei di volley Under 17 surclassando 3-1 la Turchia e bissa il successo del 2022. Brilla la stella di Arianna Bovolenta e di Ludovica Tosini.

A cura di Vito Lamorte

L’Italia vince gli Europei di volley Under 17 a Vrnjacka Banja, in Serbia, prendendosi la medaglia d’oro dopo aver battuto la Turchia per 3-1 (25-12, 25-8, 21-25, 19).

Super prova per Arianna Bovolenta, figlia di Vigor, che ha messo a referto 17 punti con 8 muri e grandissima prestazione di Ludovica Tosini, che ha chiuso con 21 punti e uno spaziale 60% di efficienza offensiva.

Le Azzurrine bissano la vittoria di dodici mesi fa in Repubblica Ceca. Per l'Italia si tratta del quarto oro nella storia degli Europei Under 17 femminili, alle spalle solo della Russia (5). C'è un primato, però, che nessuna nazionale ha ed è quello di medaglie vinte: con questo trionfo sono 12 i piazzamenti sul podio conquistati nel campionato europeo di categoria (4 ori, 5 argenti, 3 bronzi).

Su nove sfide giocate le atlete italiane hanno raccolto otto vittorie con un dominio assoluto tra semifinale e finale. Anche oggi, come accaduto in semifinale con la Grecia, con il passare delle azioni le Azzurrine sono state inarrestabili e si sono prese l'Oro europeo con grande convinzione.

Sono quattro i premi individuali assegnati alle Azzurrine: come miglior centrale è stata premiata Arianna Bovolenta, come miglior palleggiatrice Asia Spaziano, come miglior opposto Stella Caruso e il premio di MVP è andato a Ludovica Tosini.

Sul terzo gradino del podio ci è andata la Croazia, vincitrice nella finale contro la Grecia per 3-1 (25-21, 22-25, 25-21, 25-10).

Il tabellino di Turchia – Italia 1-3 (12-25; 8-25; 25-21; 19-25)

Turchia: Uysalcan, Bihan, Kaya, Altintas (L), Kacmaz 14, Tirpanci 4, Ozerol n.e., Pajic 1, Esepasa (L), Olgar, Yilmaz 6, Akpinar, C. Kuyan 11, Ce. Kuyan 7. All. Inanc.

Italia: Aimaretti n.e., Caruso 9, Peroni 7, Schillkowski, Spaziano 7, Novello 4, Quero 7, Tosini 21, Bovolenta 17, Cornelli (L) n.e., Moroni, Bonafede (L), Spada n.e., Sismondi n.e. All. D'Aniello.